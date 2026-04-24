La “resistenza” dei borghi: a Orsara 29 bambini in un anno

Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Per il centro dei Monti Dauni si tratta del numero più alto di nuove nascite registrato negli ultimi anni: 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 nel 2021, 24 nel 2022 e 21 nel 2023, mentre nel 2024 i neonati furono 22 con prevalenza maschile.

Un dato significativo per una comunità che oggi conta 2.475 abitanti e che vede nei nuovi nati un segnale concreto di vitalità e prospettiva futura. Quest’anno, a differenza del precedente, sono le bambine a prevalere, confermando anche una maggiore varietà nella scelta dei nomi. Da alcuni anni Orsara aderisce alla Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati e proprio oggi il sindaco Mario Simonelli accoglierà in aula consiliare i piccoli nuovi cittadini insieme ai genitori, per consegnare a ciascuna famiglia un dono simbolico da parte della comunità. La cerimonia, inizialmente prevista per marzo, era stata rinviata a causa del maltempo.

“Sono le famiglie e soprattutto i nuovi nati a donarci qualcosa di essenziale, la gioia di veder nascere nuove vite e la speranza nel futuro. Per un piccolo paese come il nostro, la nascita di 29 bambini è una notizia meravigliosa”, ha dichiarato il primo cittadino.

“L’evento rappresenta una piccola-grande festa in cui la comunità accoglie le cittadine e i cittadini di domani, impegnandosi a sostenerne il percorso e ad affiancare i genitori nella crescita”, ha aggiunto Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura e Turismo.

Molto ampia e quasi del tutto priva di ripetizioni la varietà dei nomi scelti per le 19 bambine, mentre tra i 10 maschi il nome più diffuso è Antonio, attribuito a tre neonati, uno dei quali con Carmine come secondo nome. Agli Antonio si affiancano Pasquale, Giovanni, Edoardo, Leonardo Giuseppe, Lucas, Andrea e Rocco.



Pubblicato il 24 Aprile 2026