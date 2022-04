La relazione semestrale Dia:“Nel capoluogo gestione criminosa degli Enti locali”

Lo scioglimento per sospette infiltrazioni mafiose dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia e Foggia (quest’ultimo gestito dall’agosto 2021 per 18 mesi da una commissione straordinaria) attesta “uno sviamento della macchina amministrativa pubblica in favore degli interessi della criminalità organizzata, che nel territorio dauno si manifesta come ‘mafia degli affari’ immersa in un pervicace intreccio tra modernità e tradizione”. E’ un passaggio della relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo semestre 2021 che ribadisce la definizione della quarta mafia, quella foggiana, come “primo nemico dello Stato”.

“La sempre più accentuata configurazione di ‘impresa politico-criminale’ dei sodalizi – si legge nella relazione – comporta la necessità di acquisire quelle imprescindibili risorse sociali qualificate che provengono dalla realizzazione di legami con l’area grigia attraverso la quale gli attori mafiosi possono esprimere al meglio la loro governance imprenditoriale del territorio. Il reticolo di cointeressenze si intreccia ricorrendo a sistemi corruttivi anche con esponenti delle pubbliche amministrazioni”. “Non può passare inosservato – continua – l’atteggiamento intimidatorio verso esponenti delle pubbliche amministrazioni laddove la comunicazione si traduce in forza intimidatrice e corruttiva, favorita peraltro da un contesto ambientale verosimilmente assuefatto e sempre più predisposto a logiche clientelari”.

Nel primo semestre 2021 le indagini sulla mafia foggiana hanno evidenziato una “propensione delle organizzazioni criminali nel perseguimento di interessi economici anche nella gestione del mercato del lavoro attraverso condotte di sfruttamento poste in essere da intermediari o caporali in danno di extracomunitari”. E’ un passaggio della relazione semestrale della Dia sul caporalato relativa al primo semestre 2021 che ribadisce la definizione della quarta mafia, quella foggiana, come “primo nemico dello Stato”.

Il fenomeno del caporalato “risulta direttamente connesso a quello dell’immigrazione clandestina e in modo specifico sul territorio foggiano sarebbe collegato alla gestione dei cosiddetti ghetti di Borgo Mezzanone e Rignano Garganico”.

Nella relazione la Dia evidenzia poi che “le strategie operative di tutte le mafie pugliesi sembrano sottendere a una duttile propensione affaristica che muovendosi sui fronti socio-economico, finanziario e politico-amministrativo riesce ad estendersi anche in altre province del territorio nazionale”.

“Il contesto criminale foggiano – spiega la Dia – aveva evidenziato le importanti collaborazioni del clan dei Montanari con la ‘ndrangheta e in particolare con soggetti legati alla cosca Pesce-Bellocco di Rosarno” e anche “la sussistenza di rapporti intessuti dai clan foggiani con esponenti delle ‘ndrine calabresi del reggino e con soggetti ai vertici della criminalità partenopea nel triangolo Monte Sant’Angelo-Macchia-Manfredonia Mattinata”. “Le forti e strumentali cointeressenze economiche acclarate anche rispetto ai sodalizi mafiosi partenopei – prosegue la relazione – attestano come la funzionalità dell’asse Puglia-Campania appaia particolarmente efficace nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in quello fraudolento del contrabbando di idrocarburi”.

