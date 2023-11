“La Regione usa i fondi destinati al dissesto idrogeologico per altro”

“A fronte degli eventi alluvionali che stanno flagellando l’Italia in queste ore, non vorrei essere nei panni degli amministratori della Regione Puglia che, invece di investire al massimo i fondi disponibili e destinarli alle opere a tutela delle vite umane e delle cose, li hanno dirottati su nuove sedi per uffici e archivi regionali, dando il via libera a nuove cattedrali nel deserto che nulla hanno a che fare col dissesto idrogeologico. Una vera follia”. Lo ha denunciato il consigliere regionale del gruppo Misto, Antonio Tutolo, durante una conferenza stampa in Consiglio regionale.

“Quei 42 milioni e mezzo di euro previsti per il 2024 – ha aggiunto – sono risorse attinte dai fondi della legge n.145 del 2018, nata proprio a seguito di una catastrofe. C’è una nota del 13 luglio 2023 del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in cui si indica chiaramente ai Comuni – al fine di garantire il rispetto dei target del Pnrr – che si tratta di fondi da “destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” e, nello specifico, di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti”.

“L’assessore Piemontese ed il presidente Emiliano – ha aggiunto – anche per quest’anno hanno deciso che i soldi per il dissesto idrogeologico devono essere utilizzati per altro e non per la sicurezza dei cittadini pugliesi. Su un totale di circa 80 milioni di euro a disposizione nei due anni solo 15 milioni sono stati spesi per opere di mitigazione del rischio idrogeologico”.



Pubblicato il 9 Novembre 2023