“La Regione Puglia sostenga lo scalo foggiano”

“L’aeroporto Gino Lisa va inquadrato all’interno di un piano di sviluppo infrastrutturale più ampio di cui la Capitanata ha bisogno. La Regione e Aeroporti di Puglia nella fase di avvio delle attività devono sostenere questo aeroporto, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, come si fa per tutte le startup, in modo da renderlo attrattivo”: lo dichiarano l’assessora al Welfare e consigliera regionale del M5S, Rosa Barone e Antonio Tutolo del gruppo Misto. “Siamo certi – proseguono – che questo verrà fatto, così come avviene ed ä accaduto per lo sviluppo degli altri aeroporti pugliesi, che dopo la spinta iniziale sono stati messi nelle condizioni di camminare da soli. Da parte nostra ci sarà il massimo spirito collaborativo, per dotare la Capitanata di una infrastruttura fondamentale per permetterne lo sviluppo che merita, necessario anche per contrastare la criminalità. Il territorio foggiano ha bisogno di alternative per sostenere un’economia sana e la Regione deve garantirle”. «Le dichiarazioni del presidente Emiliano, rilasciate qualche giorno fa a proposito dell’aeroporto di Foggia, ci lasciano esterrefatti e confermano quanto lo scalo foggiano non sia preso realmente in considerazione nè dal Presidente né da Aeroporti di Puglia, che è partecipata quasi interamente dalla Regione Puglia e che dovrebbe, per statuto, occuparsi dell’operatività e dello sviluppo anche dell’aeroporto foggiano», dichiarano i parlamentari del Movimento 5 stelle Marco Pellegrini, Marialuisa Faro, Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio, e Gisella Naturale.« Non vorremmo che gli annunci roboanti e i tagli di nastri dei mesi e degli anni scorsi fossero state solo parole al vento, visto che, ad oggi, la base della protezione civile a Foggia non è operativa e non si vede all’orizzonte una compagnia che sia interessata ad operare su Gino Lisa.Emiliano ricorda, giustamente, che gli aeroporti funzionano se c’è richiesta. A Foggia, per il Gino Lisa, la richiesta di voli c’è, ed è forte, e proviene dagli operatori internazionali interessati alle produzioni che tutto il mondo ci invidia e proviene, altresì, da chi vuole venire a visitare la nostra splendida provincia che, lo ricordiamo, è ancora la prima in Puglia per numero di turisti, nonostante infrastrutture non all’altezza rispetto agli altri territori della regione. Provincia che è la più estesa della Puglia (peraltro, la terza in Italia) ed è contraddistinta da una orografia del territorio che rende difficili e faticosi i collegamenti tra le zone interne o garganiche con Bari e il scalo aeroportuale.Chiediamo che Aeroporti di Puglia e la Regione, ognuno per le proprie competenze, si impegnino ad eliminare o quantomeno diminuire le differenze infrastrutturali esistenti tra la nostra provincia e il resto della Puglia. Se AdP non vuole o non sa sviluppare lo scalo foggiano, che lo lasci ad altri operatori questo compito. Non chiediamo favoritismi, non chiediamo piaceri, pretendiamo solo che il nostro territorio sia trattato per quello che merita e non accettiamo il perdurare di questo scarso interesse. Non vogliamo più promesse, basta parole e proclami, vogliamo fatti» concludono i parlamentari pentastellati.

