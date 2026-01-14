la Regione Puglia istituirà un fondo per abbattere gli immobili abusivi

Si è riunito questa mattina a Bari, in sala Giunta, il tavolo di contrasto all’abusivismo edilizio istituito presso la Regione Puglia – Sezione Urbanistica, presieduto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Renato Nitti, al quale hanno preso parte, insieme agli uffici regionali preposti, l’avvocato generale della Corte di Appello di Bari, Giuseppe Maralfa, i sostituti procuratori presso la Procura di Bari, Baldo Pisani, presso la Procura di Foggia, Giuseppe Mongelli, presso la Procura di Trani, Francesco Tosto e Marco Gambardella, e la presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio.“Sono venuto qui oggi per salutare i procuratori, l’avvocato generale e la Presidente di ANCI Puglia – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenuto a inizio lavori – e ringraziarli del tempo che mettono a nostra disposizione per questo lavoro sull’abusivismo edilizio che per noi è fondamentale. Per la Regione la legalità è una priorità e una leva di sviluppo a tutti gli effetti. Perché la legalità aiuta le comunità a crescere, aiuta le persone a fidarsi delle istituzioni, aiuta l’economia sana ad emergere e a creare valore sui territori. Nel mio discorso di insediamento mi avete sentito parlare di fragilità. Fragilità umane, sociali ma anche del territorio. L’abusivismo edilizio è una fragilità del territorio che vogliamo e dobbiamo guardare in faccia, senza paura, tutti insieme. Il nostro obiettivo a questo tavolo è salvaguardare il territorio e i Comuni devono sapere che la Regione è loro alleata in questa battaglia”.“So che c’è un problema di risorse – ha proseguito Decaro -, ma insieme capiremo come superare le criticità: la Regione intende infatti procedere ad una modifica della legge regionale 15/2012 in tema di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, prevedendo la soppressione dell’attuale fondo di rotazione e l’istituzione di un Fondo regionale per gli interventi di demolizione delle opere abusive finalizzato a sostenere le spese di demolizione degli immobili abusivi e di ripristino dello stato dei luoghi, di competenza dei Comuni, nei limiti dello stanziamento di bilancio e fino ad un importo massimo del 50% della spesa complessiva. Ma anche definendo al contempo un vincolo di destinazione delle somme che i Comuni riusciranno a recuperare dal responsabile dell’abuso così da innescare un meccanismo virtuoso nell’utilizzo delle stesse per la salvaguardia dei territori. Poi continueremo a lavorare insieme, migliorando il processo di condivisione dei dati e cercando di far comprendere la straordinaria opportunità che abbiamo se salvaguardiamo il nostro territorio, il nostro paesaggio, se ci prendiamo cura di quelle fragilità che rischiano di diventare pericoli: penso alle lame, alle coste, alle aree interne, a tutti quei luoghi della nostra regione che oggi, a causa delle trasformazioni che stiamo vivendo per via anche dei cambiamenti climatici a cui dobbiamo far fronte. La Regione è e sarà un interlocutore attento e presente in questa sfida”.



Pubblicato il 14 Gennaio 2026