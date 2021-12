La Regione pubblica un avviso per la promozione dei piccoli borghi

La Regione Puglia ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni che abbiano un borgo storico di piccole dimensioni e che sia connotato dalla presenza di specifici attrattori culturali. Sono a disposizione della Puglia circa 46 milioni di euro del Pnrr che il ministero della Cultura presto metterà a disposizione. In parallelo alla manifestazione di interesse della Regione, il ministero della Cultura lancerà un bando nazionale a cui potranno concorrere tutti gli altri borghi.

“La manifestazione di interesse – evidenzia una nota della Regione – viene promossa contestualmente all’attuazione dell’Intervento del Pnrr del ministero, per un investimento nazionale pari a un miliardo di euro, finalizzato alla ‘Attrattività dei Borghi’. Sarà compito delle Regioni individuare il borgo sul quale calibrare un grande progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica che coniughi interventi sul patrimonio culturale e abitativo con iniziative di sviluppo economico e aiuto alle imprese che intendano insediarsi nel borgo individuato, per un valore complessivo di investimenti pari a 20 milioni di euro per ciascuna Regione. Questa prima fase di ricognizione si concluderà entro il 30 dicembre 2021”.

La Regione intende “avviare su larga scala una attività di ricognizione presso tutti gli Enti locali, Comuni, Province e Città Metropolitana di Bari, ma anche le Università, gli Enti Ecclesiastici, le Fondazioni e le altre Istituzioni culturali per definire un quadro dettagliato di progetti di investimento per la tutela, il recupero funzionale e la valorizzazione di Beni appartenenti al patrimonio pubblico o di rilevante interesse pubblico, che abbiano un riconosciuto interesse storico, architettonico, archeologico, artistico, paesaggistico”.

Emiliano: “Creeremo un parco progetti per il comparto Cultura”

“L’obiettivo a cui puntiamo ä la costruzione di un vasto parco progetti regionale, utile per un verso ad intercettare tutti i finanziamenti previsti dal Pnrr in relazione al comparto Cultura e alla riserva del 40% destinata al Mezzogiorno e alla Puglia, per altro verso a definire i contenuti della programmazione regionale 2021-2027 in materia di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali pubblici e di interesse pubblico, a valere in particolare sul Programma Operativo Regionale e sul Fondo di Sviluppo e Coesione”: lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito alla manifestazione rivolta ai Comuni per la promozione dei borghi nell’ambito dei fondi Pnrr.

