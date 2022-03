La Regione ha un altro record: costi alle stelle per le telefonate

Nell’era della pandemia anche la Puglia ha un suo ineguagliabile primato. Un primato che con l’emergenza sanitaria quasi sicuramente non ha niente a che fare, visto che la notizia non riguarda né i contagiati da Covid 19, né altre causali attinenti situazioni emergenziali che nel primo anno di pandemia, il 2020, hanno interessato anche la nostra regione. Infatti, il dato record che la Regione Puglia ha collezionato nel 2020 è sicuramente quello del costo complessivo della sua bolletta telefonica. Infatti, nell’anno 2020, ossia nel primo anno dipandemia, scoppiata – come si ricorderà – ai primi di marzo e con due mesi abbondanti di lockdown totale e, per altro, con la stragrande maggioranza dei dipendenti in smart working da marzo a fine dicembre, la Regione Puglia ha pagato bollette di telefonia fissa per oltre tre milioni e duecentomila euro. “Una cifra – secondo il capogruppo di Fdi alla Regione, Ignazio Zullo – spropositata” perché, “se paragonata a quelle delle altre Regioni (nelle stesse condizioni della Puglia sul piano sanitario)”, è facile constatare che, per lo stesso periodo, altre Regioni hanno speso molto meno per le rispettive bollette telefoniche. E Zullo il raffronto lo fa citando la Regione Lombardia, che per numero di postazioni telefoniche e dipendenti non è da mento della Puglia, anzi a ben vedere trattasi di una realtà la cui popolazione è 2,5 volte maggiore della nostra regione e che nel 2020 ha speso poco più di 160mila euro di costi telefonici, oltre che con la vicina Basilicata che, essendo molto più piccola anche della Puglia, per lo stesso periodo ha speso circa 18mila euro per i telefoni fissi. Ovvero, una cifra proporzionalmente in linea con quelle che sono le dimensioni ed il numero di uffici e dipendenti della citata Lombardia. Allora, ha commentato il capogruppo del partito di Giorgia Meloni nell’aula barese di via Gentile, “visto che a pagare sono i pugliesi sarebbe opportuno che venga fatta immediatamente chiarezza sul perché nel 2020” i telefoni della Regione Puglia siano stati tanto “bollenti”. Infatti, proseguendo, lo stesso Zullo ha rilevato: “quelli del 2020 sono stati mesi particolari – marzo e aprile, per altro di lockdown – per la pandemia: gli uffici regionali erano praticamente vuoti e lo sono stati per molto tempo se solo si tiene conto che ancora oggi è data la possibilità di poter lavorare qualche giorno alla settimana in smart working”. Per poi chiedere: “allora come si spiega una bolletta così salata tanto da far acquisite alla Puglia – unica fra tutte le Regione – la categoria ‘C’ come rating finale?” E tra le possibili ipotesi di Zullo vi è che quella che alla Regione Puglia “siamo di fronte a una compagnia telefonica con prezzi troppo alti?” Per cui sarebbe forse il caso di cambiarla. Ma, per Zullo, è possibile anche che in nel 2020 la Regione Puglia abbia avuto troppe telefonate con l’estero. Forse con la Cina da dove – come è noto – la Puglia ha importato i Dpi (Dispositivi di protezione individuali). “Per cui – si è domandato ancora Zullo – al costo del materiale dobbiamo aggiungere anche quello delle bollette telefoniche?” Però, per il capogruppo regionale di Fdi,non va soprattutto dimenticato “che il 2020 è stato sì l’anno della Pandemia, ma anche delle Regionali” e, quindi, “non è che per caso a qualcuno è sfuggita qualche telefonata di troppo pensando di essere in un comitato elettorale?” Perciò, ha concluso Zullo, “il presidente Emiliano questi dubbi li può fugare subito prima che sia un altro Organo esterno alla politica a far tornare i conti”, perché non è certo difficile accertare “da dove e quando sono partite le telefonate, da quali fissi e da quali uffici”, poichè ai pugliesi, che sono quelli che alla fine pagano anche i costi delle bollette telefoni della Regione, per il capogruppo di Fdi, “qualche spiegazione va data!”. Ammesso che, dei tanti possibili sprechi della Regione, i pugliesi siano eventualmente interessati a conoscere proprio quello telefonico. Ma questo è un altro discorso.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!