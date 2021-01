La Regione ha tassato indebitamente i ristori anti-Covid di 57mila pugliesi

Il ristoro “una tantum” di 2000 Euro annunciato dalla Regione Puglia la scorsa estate alle partite Iva pugliesi, a seguito della crisi economica determinata dalla pandemia, in realtà è stato di 1600 Euro. A chiedersi il “perché” di uno scostamento del 20% in meno di quanto promesso durante la campagna elettorale delle regionali dal governatore pugliese uscente e poi riconfermato, Michele Emiliano, sono in molti dei circa 57mila professionisti autonomi che avevano fatto domanda ed ammessi a tale provvidenza. Però, dopo le prime rimostranze da parte di alcuni di coloro che avevano ricevuto detto ristoro, a settembre dello scorso anno la Regione aveva fatto sapere che la somma dei 400 Euro mancanti all’erogato era stata sottratta a titolo di ritenuta fiscale. Risposta, questa, che non aveva convinto molti dei beneficiari di tale contributo regionale, tanto da aver indotto l’assessore pugliese al Bilancio, Raffaele Piemontese, a porre direttamente all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: “Sulle indennità-ristori Covid va operata o no la trattenuta fiscale del 20%?” La risposta? La l’ha data anche un consigliere regionale brindisino, Luigi Caroli di “Fratelli d’Italia”, che in una recente nota sulla vicenda ha affermato: “bastava andare a leggerla nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (art. 61 e 109, comma 5)”. Infatti, ha chiarito lo stesso Caroli, quei contributi erogati in regime di emergenza epidemiologica “non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)”. Ma a derimere il quesito – ha aggiunto l’esponente di Fdi in Consiglio regionale – è anche una comunicazione della Commissione europea del 19 marzo dello scorso anno sugli aiuti di Stato ad inizio pandemia. Motivo per cui Caroli ha annunciato di aver presentatoun’interrogazione agli assessori Piemontese e Delli Noci affinché la Regione liquidi agli autonomi e Partite Iva pugliesi gli altri 400 euro non dati in precedenza, ma anche per avere un resoconto finale della platea dei beneficiari, oltre che per conoscere le motivazioni per le quali ci sono stati molti esclusi dalla platea che ne aveva fatto richiesta. Per la cronaca, ricordiamo che la Regione ha stanziato 124 milioni di Euro per questa misura straordinaria d’intervento a favore dei lavoratori che svolgono attività professionali autonome e che risultano danneggiati dalla crisi da Covid in atto da marzo del 2020. Il consigliere Caroli, oltre a far appello al governo regionale di erogare i 400 Euro trattenuti indebitamente ai titolari di partita Iva ammessi al contributo “una tantum” anti-emergenza, ha rivolto anche un’altra richiesta al presidente Emiliano, affinché si adoperi a repere “opportunità e risorse” per finanziare ben 49 progetti,fra i quali quelli di Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo (quest’ultimo Comune ha puntato sul ripristino e la salvaguardia della costa oggetto di erosione), che al momento sono scoperti di copertura finanziaria e che invece avrebbero potuto e, forse, dovuto essere già essere realizzati con i 50 milioni di Euro che la società Tap, proprietaria e realizzatrice del gasdotto che ha interessato ultimamente il basso Salento, aveva a suo tempo messo a disposizione dei Comuni il cui territorio sarebbe stato attraversato dalla condotta del gas. Infatti, ha ricordato Caroli con altra sua nota, “era governatore Nichi Vendola quando si iniziò a parlare di Tap” e “la società si disse pronta a ‘indennizzare’ il territorio finanziando progetti presentati da Comuni interessati dall’attraversamento del tubo, mettendo all’epoca sul tavolo anche 50 milioni di euro”. Però, ha ancora ricordato il consigliere regionale brindisino di Fdi, “l’onda grillina e populista”, cavalcata – come è noto – anche dal presidente Michele Emiliano, preferì portare la società più nelle aule giudiziarie che ai tavoli per trattare i dovuti ristori”. “Morale della favola – afferma Caroli – ad ottobre scorso i lavori sono terminati e da Melendugno a Brindisi il gas è iniziato ad arrivare anche nelle nostre case”, con “Tap e Snam che oggi fatturano 1.500 milioni di euro l’anno”. Invece, ha sottolineato ancora l’esponente dell’opposizione di centrodestra alla Regione, “i Comuni interessati – anche per responsabilità non solo dei ‘No Tap’, ma anche di chi li ha sostenuti – non hanno goduto di alcun beneficio”.Ed “oggi, purtroppo, – ha concluso Caroli – non possiamo far altro che sollecitare – ancora una volta – la Regione Puglia perché si faccia portavoce con il Governo di una trattativa proficua con Tap e Snam”, affinché queste due società possano dare ai territori pugliesi interessati dal gasdotto ciò che avevano offerto prima dei contenziosi conclusisi poi – come è noto – a loro favore. Per Caroli, infatti, “è chiaro che se fosse stata fatta all’inizio” dell’opera la trattativa, anziché a posteriori, “i risultati sarebbero stati ben altri, mentre le due società hanno raggiunto (ndr – comunque) l’obiettivo industriale prefissato”. E poichè la “storia” – come è noto – non si fa mai con i “se”, ma con i “fatti”, allora è forse il caso che “qualcuno” si adoperi per recuperare con i fatti il tempo perso e, soprattutto, le opportunità sprecate.

Giuseppe Palella

