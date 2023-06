“La Regione ceda un’azione a ogni Comune pugliese e affidi ‘in house’ il servizio idrico”

Un obiettivo perseguito inutilmente per decine e decine d’anni, gestire nell’interesse pubblico un bene basilare e comune come l’acqua. Un bene che in Puglia vuol dire Acquedotto Pugliese, con una concessione che scade il 31 dicembre 2025: lasso di tempo brevissimo, se di mezzo c’è una società a capitale pubblico delle dimensioni, appunto, dell’ex Eaap. Per questo bisognerebbe far più che presto e coinvolgere i nostri comuni nel capitale/Aqp, magari cedendo gratuitamente un’azione a ciascuno di essi, costituendo un Comitato composto da Regione e comuni, appunto, per il controllo analogo. E magari anche affidare il servizio fino al 2046, “”…soluzione economica, rispettosa della normativa e comoda, per preservare la gestione pubblica in una regione priva di acqua, in cui l’eventuale gestione privata, assegnata attraverso una gara, non sarebbe nemmeno immaginabile””. Almeno così la pensano il consigliere/commissario di <<Azione>> Fabiano Amati i consiglieri regionali Clemente, Mennea e il responsabile del settore/acqua Di Donna, tutti in prima linea con la proposta di legge che provvede -come detto – d’affidare dal gennaio 2026 a dicembre 2046 ad Acquedotto pugliese S.p.A., società pubblica detenuta al 100% dalla Regione Puglia, il servizio idrico integrato della Puglia. Ricapitolando, la data di scadenza della concessione del servizio (con legge statale) ad Aqp è al 31 dicembre 2025, determinando l’avvio di una gara per il nuovo affidamento e disperdendo – così facendo – il valore pubblico della secolare gestione di Aqp. È chiaro che la soluzione ottimale sarebbe quella di eliminare la data di scadenza dell’attuale concessione, ma troppi sarebbero i punti di vista contrari e perciò meglio premunirsi per tempo. Come? Organizzando un sistema gestionale fondato sull’affidamento in ‘house providing’ e nel solco dell’attuale normativa statale. L’insistenza sulla necessità di procedere con affidamento diretto ad Aqp non risiede in un atto di “disobbedienza” alla normativa europea sulla gestione dei servizi pubblici, ma l’esito d’un approfondimento fondato sulle peculiarità idro-geo-morfologiche della Puglia, che non giustificano scelte gestorie di tipo ordinarie, pena insormontabili difficoltà nella gestione. E su questo basti pensare al problema del necessario trasferimento dell’acqua dalle regioni limitrofe – in particolare Campania e Basilicata – per cogliere il groviglio di potestà pubbliche che devono essere necessariamente poste in armonia, per cui una gestione del servizio non affidata a un gestore interamente pubblico, come Aqp, potrebbe comportare problemi e veti incrociati, per una peggiore qualità del servizio. E allora ecco l’ultima proposta di legge, col coinvolgimento dei comuni pugliesi per assicurare l’impostazione legislativa vigente in materia, ovvero attraverso l’esercizio del “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi