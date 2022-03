La Regione assume tutti i 566 infermieri vincitori del concorso unico regionale

“La Regione assume tutti i 566 infermieri vincitori di concorso, se si considera che circa 270 infermieri risultavano già in servizio presso le Aziende sanitarie pubbliche, i restanti vincitori saranno chiamati secondo l’ordine di graduatoria e preferenza di luogo di lavoro, manifestata in occasione della presentazione delle candidature. Le aziende sanitarie stanno provvedendo a contattare tutti i vincitori, da assumere nei limiti del fabbisogno messo a bando.La Regione conta di concludere le procedure assunzionali entro la prossima settimana”. Lo rende noto l’assessore alla sanità Rocco Palese.

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, una proposta di legge dei consiglieri Amati e Tutolo con la quale si punta al contenimento della spesa farmaceutica diretta, quella di Asl e ospedali. Con questa norma, tutte le aziende sanitarie e ospedaliere dovranno istituire il servizio di monitoraggio della spesa per evitare gli sforamenti. Nel 2021, infatti, la spesa convenzionata ha superato il tetto massimo imposto dal ministero della Salute di 220 milioni. L’assessore alla sanità, Rocco Palese ha espresso il favore del governo all’iniziativa legislativa. “Si tratta di un tema serio e molto importante – ha detto – sul quale abbiamo una attenzione particolare soprattutto nell’ottica del contenimento della spesa anche in riferimento al Piano di rientro. Mobilità passiva e spesa farmaceutica, sono storicamente le cause del nostro splafonamento”.

Stanziati 100mila euro per persone non vedenti e ipovedenti

Il Consiglio regionale pugliese ha approvata all’unanimità la proposta di legge, primo firmatario il consigliere Vincenzo Di Gregorio (Pd), per potenziare l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone non vedenti e ipovedenti con disabilità aggiuntive. Sono stati stanziati 100mila euro ma l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, durante il dibattito, ha garantito che la somma sarà aumentata in variazione di Bilancio. “Tra tutte le persone con fragilità – ha spiegato Di Gregorio – quelle che sono più in difficoltà sono certamente coloro che hanno disabilità plurime. Esse, soprattutto quando le disabilità presenti sono gravi, sono costrette ad affrontare un vero e proprio calvario: il supporto istituzionale, pure quando presente e attento, ä sempre limitato, quello famigliare viene man mano ad indebolirsi con la crescita della persona con disabilità: gli sforzi che le famiglie devono affrontare sono così grandi, al limite della insopportabilità, che esse corrono il rischio pian piano di sfaldarsi e subiscono tensioni fortissime”.

