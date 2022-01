La Regione alle Asl: garantire l’accesso a tutti i pazienti senza alcuna limitazione

“Non è mai stato precluso l’accesso ai pazienti delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, anche se privi di green pass o tampone. Si chiede pertanto” alle Asl “di verificare tempestivamente le procedure messe in atto, in modo tale da garantire l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza alcuna limitazione di accesso, in tutte le strutture, ospedaliere e territoriali, insistenti nel proprio territorio di competenza, verificando esclusivamente che gli utenti indossino idonei Dpi e non abbiano sintomi riconducibili al Covid”. E’ quanto scrive in una circolare indirizzata alle Asl il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, dopo le denunce di alcuni pazienti, sia in provincia di Bari che a Barletta (BAT), ai quali sarebbe stato impedito l’accesso nelle strutture sanitarie per effettuate degli esami o visite perchè sprovvisti di green pass o di esito negativo del tampone.

