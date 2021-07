La realtà virtuale per riascoltare i suoni della cattedrale di Montecorvino

Il Medioevo come non è mai stato sentito prima, un viaggio nella realtà virtuale e in audio 3D per vivere un’esperienza immersiva e conoscere più da vicino l’antica cattedrale medievale di Montecorvino. Il Museo Civico di Foggia continua ad accogliere i visitatori con un nuovo inedito evento intitolato “Archeoechi. Archeologia 3.0”, un vero e proprio cammino nel tempo e nello spazio. Grazie ai visori Oculus Go e alle moderne tecniche di ascolto immersivo, infatti, sarà possibile esplorare la cattedrale, oggi conservata solo nelle fondamenta, e riascoltare la sua acustica originale, vivendo un vero viaggio multisensoriale in prima persona. L’iniziativa è possibile grazie ad “Archeoechi”, prima applicazione innovativa di archeoacustica sviluppata dalla start-up AuralTech, vincitrice del bando PIN Pugliesi Innovativi, che permette di riascoltare suoni, voci e cori che un tempo accompagnavano e scandivano la vita tra le mura della cattedrale di Montecorvino. L’iniziativa è promossa da Frequenze nell’ambito del progetto “Stupore al Museo”, nato con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità, l’uso consapevole, la conoscenza dei beni culturali e degli istituti di cultura nei bambini e ragazzi fino ai 13 anni.

“Archeoechi. Archeologia 3.0” si svilupperà nell’arco di cinque appuntamenti che caratterizzeranno il mese di luglio e si rivolge a bambini e ragazzi tra 8 e 13 anni ed alle loro famiglie. Queste le date dei primi eventi che si svolgeranno nella Sala Mazza del Museo Civico di Foggia in piazza Nigri, 1: 6 – 8 luglio. Per ogni data sono previsti due turni: il primo alle ore 17.00; il secondo alle ore 18.30. L’evento è gratuito, i posti a numero limitato. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a questo indirizzo: https://bit.ly/3gSiIbx. Partecipare all’iniziativa sarà un’occasione per riascoltare l’acustica originale della cattedrale di Montecorvino,grazie al progetto di ArcheoEchi, considerata la prima esperienza virtuale di ArcheoAcustica.

Per sviluppare “ArcheoEchi” il team di AuralTech ha beneficiato del supporto tecnico-scientifico del dipartimento degli studi umanistici dell’Università di Foggia e dell’AudioLab della University of York (Uk). Come progetto di ricerca, “ArcheoEchi” è stato presentato presso il Centro di Ricerca Musicale CIRMMT di Montréal (CA) e alla 149esima conferenza della Audio Engineering Society con un paper intitolato “Archeoechi – a virtual reconstruction of a medieval cathedral in Southern Italy”. “Stupore al museo” è finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto pluriennale “I musei raccontano la Puglia” e promosso dal Comune di Foggia, capofila dell’Hub culturale territoriale, e gestito dalla cooperativa sociale Frequenze col partenariato del Polo Biblio-museale di Foggia e UtopikaMente Aps. Lo spettacolo nella Sala Mazza del Museo Civico di Foggia si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Il calendario di tutti gli appuntamenti del progetto “I musei raccontano la Puglia” viene comunicato sulla pagina facebook Frequenze e sui canali istituzionali e social del Comune di Foggia e dei soggetti partecipi dell’Hub e partner.

Condividi sui Social!