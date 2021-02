La rassegna “Incontri con autori in biblioteca”

Dal prossimo giovedì 25 febbraio l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo, nell’ambito della programmazione culturale della Biblioteca Comunale “A. Minuziano”, terrà una serie di incontri online dedicati alla presentazione di libri.

“La chiusura dei contenitori culturali a causa dell’emergenza pandemica non ha fermato la Cultura – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – e per conservare il prezioso contatto con gli utenti e gli scrittori che hanno sempre trovato nella nostra Biblioteca Comunale il punto di riferimento di ogni iniziativa legata al mondo della lettura, abbiamo programmato un ciclo di incontri con autori locali online che potranno essere seguiti sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura di San Severo”.

Il primo dei tre incontri in calendario, condotti da Rosalba Pistillo, referente della Biblioteca, si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 18.00 e avrà come protagonista Padre Andrea Tirelli che presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Facciamo come possiamo”.

Dopo il “Viaggio di ritorno” (2016) e “Con tutto l’amore che ho” (2018) Padre Andrea Tirelli, Parroco della Chiesa “San Bernardino”, molto apprezzato per la sua capacità di dialogo e punto di riferimento della comunità sanseverese e soprattutto dei giovani, torna con una storia bella e carica di umanità, frutto dei suoi anni trascorsi tra la gente.

