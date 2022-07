La Rassegna InConcerto ospita il Duo Nihz

Dopo il successo dell’Art Tango Ensemble presso Masseria Calderoso torna venerdì 29 luglio il secondo appuntamento estivo della Rassegna Internazionale InConcerto.

Ospiti della serata che si terrà presso il chiostro comunale di San Giovanni Rotondo saranno i musicisti Levi Rootveldalle percussioni, Bobby Rootveld alla chitarra e Sanna van Elst al flauto dolce.

Insieme nel 2001 Bobby Rootveld e Sanna van Elst hanno formato il Duo Nihz. Duo che dal 2020 si esibisce insieme alla cantante rock di fama mondiale Dilana Smith in un genere musicale rinominato “Klezrock”, che vede il fondersi della musica Klezmer, tradizionale genere musicale degli ebrei aschenaziti dell’Est Europa, di lingua e cultura yiddish, con il più moderno genere rock.

Il duo, che ha un legame estremamente forte con la musica ebraica, essendo il nonno di Bobby Rootveld ebreo e unico della famiglia sopravvissuto alla Shoah, ha realizzato un restauro delle musiche composte durante l’Olocausto. Un legame che li porta in giro per il mondo dove i loro concerti riscuotono un grande successo di pubblico e critica, ottenendo importanti premi e riconoscimenti come il “Certificato di riconoscimento” al Festival Internazionale di Musica Ebraica di Amsterdam. “Per me non è solo suonare musica” ha dichiarato il chitarrista “è dedicare la nostra musica alla storia ebraica, ai lati soleggiati e oscuri”.

Nel concerto di venerdì 29 luglio saranno soprattutto i “lati soleggiati” della storia ad avere la meglio in un’esibizione che sarà uno spettacolare viaggio musicale.

Accanto al repertorio tradizionale il duo Nihz affianca melodie tipiche del teatro e della commedia, mescolando con grande naturalezza artistica generi e arti differenti, Bobby infatti non è soltanto un talentuoso musicista ma lavora anche come animatore e teatrante nei Paesi Bassi.

Ma come da programma ad accompagnare il flauto dolce di Sanna van Elst e la chitarra di Bobby Rooteld sarà il piccolo Levi Rootveld, figlio della coppia, che a soli 6 anni gode già di grande ammirazione del pubblico portando alle esibizioni quel tocco in più di freschezza e allegria.

Una serata che porterà con sè non solo la musica in quanto tale ma anche la storia che essa racconta. Una scelta questa fortemente voluta dalla direzione artistica della manifestazione che da sempre ha come obiettivo anche la diffusione di altre culture attraverso l’arte musicale. “Da sempre lo scopo della Rassegna InConcerto” ha dichiarato il direttore artistico Luciano Pompilio “è quello di contribuire alla crescita culturale del nostro territorio attraverso il talento di musicisti provenienti da ogni parte del mondo così che la musica sia un momento conviviale ma anche un veicolo di aggregazione culturale”. Appuntamento venerdì 29 luglio 2022 alle ore 20.00 presso il Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo. Info: info@duocaputopompilio.it

