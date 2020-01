La rabbia di 20 mila ambulanti: “Il nostro settore è in ginocchio”

Venditori ambulanti pugliesi sul sentiero di guerra, con nuvole sempre più nere all’orizzonte e non solo a causa del meteo, avverso per tutta la durata delle feste di Natale e Fine Anno. La situazione, per dirla tutta, da tesa si sta facendo incandescente, anche se il clima è paurosamente freddo. Per capirsi: i circa ventimila ambulanti di tutta la Puglia non ci stanno a continuare a subire disattenzioni, vessazioni e umiliazioni da parte di quei comuni che ancora si mostrano ostili verso i mercati e il commercio ambulante, relegando le aree-mercatali in estrema periferia senza un minimo di dignità ma, anche se per le avverse condizioni meteorologiche che hanno messo in ginocchio il Settore, senza alcun riconoscimento dello stato di difficoltà. Proprio su questo punto insistono i dirigenti delle due Associazioni <<CasAmbulanti>> e <<Uni Puglia>>, i cui rappresentanti Donato Gala e Savino Montaruli hanno rappresentato tutte le loro difficoltà direttamente al tavolo del Governatore Emiliano. Il quale, nel corso dell’incontro – e non certo per il clima da campagna elettorale per primarie prima e amministrative qualche mese dopo – ha dichiarato testualmente agli interlocutori: “Incontro le delegazioni delle vostre associazioni per condividere le vostre difficoltà che sono oggettive e comprensibili. Mi trovate disponibilissimo a sostenere le vostre ragioni ed è per questo che vi incontrerò ancora, recependo richieste e proposte operative per arrivare insieme all’elaborazione di un provvedimento che vada nella direzione da voi auspicata”. Intanto, aspettando che gli impegni non restino parole e/o promesse, una delegazione di <<CasAmbulanti>> e <<Uni Puglia>> era presente all’incontro che il Presidente Regionale doveva tenere a Andria proprio ieri, alla Sala ‘Attimonelli’. Già pronto per Emiliano un “”documento Programmatico ed Operativo””, contenente anche richieste sulla moratoria sugli ipermercati, modifica dei saldi e ovviamente tutte le richieste per il Commercio su Aree Pubbliche. A cominciare dall’istituzione del <<Tavolo Tecnico di Lavoro>> regionale per il rinnovo automatico delle concessioni in scadenza e il riconoscimento di ‘Categoria Svantaggiata’ con tutte le conseguenze positive derivanti da tale riconoscimento. A cominciare, hanno ancora chiarito i rappresentanti delle associazioni di categoria, dall’esclusione dall’obbligatorietà dello scontrino elettronico, esclusione dalla Lotteria dello Scontrino e riconoscimento di ‘benefit’ e sostegni per l’esercizio di un’attività mercatale di oggettivo svantaggio, esercitata all’aperto ed in condizioni estreme. E siamo solo all’inizio delle trattative.

Antonio De Luigi

