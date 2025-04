La quarta rassegna di “Musica Libera” celebra il pianoforte

Dopo aver celebrato l’incontro tra strumenti in “In Duo” e la versatilità del quartetto di sax in “Per Quattro”, e dopo l’emozionante parentesi dedicata alla voce in “Voci ad Arco”, la stagione concertistica “Musica Libera” volge lo sguardo al protagonista per eccellenza della tastiera: il pianoforte.La quarta rassegna, intitolata “Forte Piano…forte”, offre tre imperdibili concerti solistici all’Auditorium “Luigi Russo”.“Musica Libera” è la stagione che, da marzo a giugno, anima Rodi Garganico con un ricco programma di 24 concerti suddivisi in 8 rassegne, esplorando un ampio ventaglio di stili e linguaggi musicali. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Luigi Russo”, presieduta da Nicola Pupillo e guidata dalla direzione artistica di Gianmichele D’Errico, con il sostegno del Comune di Rodi Garganico e il supporto di “Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord” e Aps Kameie, nasce da un’idea di Francesco Mastromatteo, che ne ha curato anche la programmazione.“Forte Piano…forte” accende i riflettori sul fascino e sulle infinite possibilità espressive del pianoforte attraverso tre talentuosi interpreti.Ad inaugurare questo ciclo di tre serate, martedì 22 aprile alle 19, sarà il talento cristallino di Michael Berardi, pronto a condurre il pubblico in un viaggio sonoro attraverso la sua sensibilità interpretativa.Seguirà, il 26 aprile alla stessa ora, il concerto di Gabriella Russo, uno dei più rilevanti talenti pianistici, cresciuta nella scuola del maestro Alessandro Drago.A concludere questa immersione nel mondo del pianoforte, martedì 29 aprile, ancora alle 19, sarà Nunzio Aprile, artista da sempre dedito alla ricerca espressiva e alla valorizzazione degli strumenti storici, promettendo un’esecuzione ricca di originali spunti interpretativi.“Forte Piano…forte” rappresenta un’occasione imperdibile per apprezzare la versatilità e la potenza del pianoforte attraverso le diverse sensibilità artistiche di tre interpreti d’eccezione. Tutti i concerti, come per l’intera stagione “Musica Libera”, sono a ingresso gratuito.



Pubblicato il 18 Aprile 2025