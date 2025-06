In un partecipato incontro nella biblioteca delle Clarisse a Monte Sant’Angelo (FG), è’ stata presentata questa mattina la quarta edizione del Rally Costa del Gargano, gara valida per la Coppa Italia ACI SPORT di zona 8, in programma il 14 e 15 giugno prossimi con partenza e arrivo presso il porto turistico di Manfredonia. L’evento è organizzato da Gargano e Tecno Motor Racing Team, con i patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, rappresentato oggi in conferenza stampa dal vice presidente e assessore allo sport Raffaele Piemontese, di CONI Dipartimento Sport e Salute, ACI e Provincia di Foggia, del Parco del Gargano e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata con la presenza di tutti e tre i sindaci.

“Monte Sant’Angelo ha un’alta offerta di eventi culturali e sportivi di un certo livello – ha dichiarato il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo-, il motivo è legato alle bellezze territoriali ed alle infrastrutture stradali meravigliose, che si prestano molto bene a questi eventi sportivi come il rally. E’ un appuntamento che va ben oltre lo sport – è diventato identitario del nostro territorio e siamo coinvolti nell’organizzazione insieme agli altri sindaci in un gruppo di lavoro che si sta sempre più perfezionando”.

“Sede di partenza e arrivo della corsa, Manfredonia sarà il biglietto da visita di questo percorso che unisce le tre cittadine accomunate da tradizione, da tanti ricordi e da tanta gente – ha aggiunto il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca”-. Ringraziamo gli organizzatori per aver dato l’’opportunità al nostro territorio che si sta mostrando molto unito”

“La nostra comunità accoglie ogni anno l’evento con grande entusiasmo – ha commentato il primo cittadino di Mattinata Michele Bisceglia-. Ci sono valori che vanno aldilà della gara e ci permettono di raccontare in maniera qualificata il nostro territorio, il Gargano, che saluta in maniera tradizionale ed innovativa sulle nostre strade uno sport motoristico avvincente come il rally”.

“Il sostegno della Regione Puglia alle manifestazioni più importanti nel progetto politico dei Grandi Eventi ha portato negli anni i suoi frutti- ha sottolineato il vice presidente e assessore allo sport Raffaele Piemontese-. Noi abbiamo ottenuto l’importante designazione di ‘Regione Europea dello Sport’ per il 2026, perché nel corso degli anni abbiamo investito trasversalmente sullo sport e sui grandi eventi con considerevoli contributi e dopo nove anni di duro lavoro è arrivato il riconoscimento che proietterà la Puglia e le sue straordinarie bellezze sulla scena internazionale”.

“Ci siamo, siamo quasi in dirittura di arrivo – ha commentato Pietro Azzarone, vicepresidente della Gargano Racing Team-, abbiamo registrato un buon numero di equipaggi iscritti, vi posso anticipare che sono intorno ai sessanta, ed è un ottimo risultato. Prenderanno parte alla gara vetture importanti e un bel parco macchine e speriamo che vada tutto per il meglio in questa edizione”.

In attesa di conoscere l’elenco dei protagonisti, che sarà svelato nei prossimi giorni, nell’incontro sono stati illustrati i dettagli della manifestazione, che presenterà alcune novità, come il trasferimento del quartiere logistico nella sede della Lega Navale Italiana a Manfredonia ed altre varianti nel percorso.

“Si partirà sabato 14 giugno alle 18 dal porto turistico di Manfredonia, Marina del Gargano – ha spiegato Daniele Decembrino del comitato organizzatore del rally-. Lo shakedown è fissato dalle 10 alle 14 sulla SS 89 nel comune di Mattinata, mentre l’assistenza, rispetto alla passata edizione, è stata sposata al parco mercato Scaloria di Manfredonia. Le prove speciali saranno dieci in totale: la Macchia-Monte Sant’Angelo (Troiano Petroli) da ripetere due volte il sabato sera alle 19:01 e alle 21:25 con riordini fissati alle 19:21 in piazza della Beneficenza a Monte Sant’Angelo e alle 22.30 al porto turistico di Manfredonia per la notte. La domenica si svolgeranno le altre otto speciali: la PS Mattinata –Tegliafilo da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 9.52, 13.41 e 16.26, la PS Monte – Automania (10.08, 13.57 e 16.42) e la PS Carbonara-Studio DDP (10.36, 14.25). La manifestazione si chiuderà con l’arrivo della prima vettura alle 17.30 al porto turistico Marina del Gargano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione”.



Pubblicato il 7 Giugno 2025