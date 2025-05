La qualificazione è rimandata a mercoledì al “Monterisi”

Il Cerignola esce con orgoglio dal “Gewiss Stadium” e anche con un pizzico di rimpianti ma non c’è tempo per pensarci perché bisogna proiettarsi al ritorno dei quarti di finali che disputerà questa volta al “Monterisi” mercoledì sera alle 20. A Bergamo si è conclusa sullo 0-0. Una gara molto tattica con due squadre ben disposte in campo che non si sono tirate indietro ma evidentemente l’Atalanta U23 pur disponendo di un attacco molto forte ha preferito non prenderle. Al 21’ Cuppone imbeccato da Salvemini ha anche segnato ma il gol è stato annullato per fuorigioco millimetrico dal Var. Al trentesimo sempre gli ofantini vicini al vantaggio con Cuppone ma Vismara è provvidenziale e nega la gioia della rete con un ottimo riflesso. La ripresa inizia nel segno degli equilibri con gli ospiti pericolosi per la prima volta al 62’ con Bernasconi. Al 70’ penalty per i pugliesi ma capitan Capomaggio si fa ipnotizzare da Vismara, protagonista della serata e migliore in campo. Non è serata per l’Audace dove il tiro al bersaglio non entra perché si oppone persino la traversa colpita a dieci minuti dalla fine da Achik. L’Atalanta chiude in inferiorità numerica per l’espulsione di Scheffer. Il pareggio va davvero stretto ai pugliesi che hanno affrontato una partita coraggiosa permettendo ai bergamaschi di restare in gioco per l’altissima posta in palio, ovvero la semifinale dei playoff di Serie C.

LA VOCE DEL MISTER – Il tecnico del Cerignola, Raffaele nel post-gara ai microfoni di Antenna Sud Sport: “Mi aspettavo quello che abbiamo preparato. Purtroppo, gli episodi ci sono girati tutti contro. Però non buttiamo risultato contro una squadra in grande salute e che non ha segnato. Abbiamo preso un palo e un gol annullato e avuto altre occasioni con Achik che, se avesse centrato la porta finiva in vantaggio. Non si giocava da oltre un mese. Faccio i complimenti. Pensiamo già a mercoledì”. Il ds Di Toro: “Siamo contenti della perfomance dei ragazzi e di come hanno giocato. Non c’è tempo per il rammarico e testa a mercoledì”. (Gianni Marino/Audace Cerignola).



Pubblicato il 20 Maggio 2025