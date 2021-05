La Puglia tra le regioni virtuose, Foggia in media con il resto del Paese

Il sistema camerale raggiunge un nuovo importante traguardo, l’adesione di un milione di imprenditori ad impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell’imprenditore, iniziativa avviata nel 2017. Un innovativo servizio che si è dimostrato attuale in questo particolare periodo storico, rappresentando un esempio concreto di come mondo dell’impresa e Pubblica amministrazione abbiano instaurato e sviluppato un dialogo costruttivo e continuativo grazie al digitale. Sono oltre 10.500 (circa il 15% del totale) le aziende foggiane che ad oggi hanno aderito a quello che si dimostra un esempio riuscito di semplificazione burocratica e di crescita della maturità digitale delle aziende. Un risultato nella media nazionale in una regione, la Puglia, che si è distinta particolarmente in questo processo d’innovazione. Per Damiano Gelsomino, presidente della CCIAA di Foggia e di Unioncamere Puglia: “si tratta di un risultato significativo, con una crescita impetuosa delle attivazioni sul nostro territorio; un segnale importante di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale con iniziative concrete. Ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all’utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa”.

