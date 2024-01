La Puglia si attiva per il G7, dagli aeroporti agli eventi. La Capitanata c’è?

Il consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.Il testo prevede la nomina di un commissario straordinario per accelerare le procedure e le attività relative alle infrastrutture funzionali al vertice dei Capi di Stato e di Governo, si introducono misure mirate e puntuali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, stipula ed esecuzione dei relativi contratti e disposizioni processuali. La presidenza del G7 è di nuovo italiana, questa volta, le opere pubbliche saranno affidate senza bando di gara ma con procedura negoziata.Oltre al vertice di Puglia, nel corso del 2024 l’Italia ospiterà 20 riunioni ministeriali. Gli incontri si svolgeranno in diverse città italiane nel quadro di un impegno organizzativo che prevede un ruolo di primo piano da parte delle istituzioni locali.Sarà la Puglia a ospitare il summit dei leader che si terrà dal 13 al 15 giugno 2024, nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia.Gli scali interessati agli arrivi sono Bari e Brindisi. Adp ha individuato alcuni interventi specifici necessari all’evento, una previsione di spesa di18, 2 milioni di euro. Per questi interventi, riporta il Sole24Ore, Michele Emiliano chiederà alla premier e al ministro per le infrastrutture la parte di spesa oltre le risorse regionali, quindi 12 dei 18 milioni complessivi trattandosi di opere di “utilità permanente”. Com’è noto, Adp ha chiuso il 2023 con un traffico che ha sfiorato i 10 milioni di passeggeri. Circa la possibilità di avere anche il Gino Lisa interessato agli investimenti – usufruendo di una procedura “facilitata” con un affidamento diretto degli appalti pubblici – Adp, interpellato, fa sapere che “siamo una rete di aeroporti, qualora ci fosse necessità di coinvolgere lo scalo del Gino Lisa non ci sarebbero problemi. Nulla in previsione, per ora, nemmeno per Grottaglie, solo Brindisi e Bari dato che Borgo Egnazia si trova a metà strada fra i due capoluoghi, Foggia è un po’ più lontana”.La regia del grande evento, che riunisce Italia, Canada, Germania, Francia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, è del governo. Quando la location pugliese era ancora un segreto assoluto, Michele Emiliano aveva dichiarato alla stampa: “La scelta spetta al Presidente del Consiglio, al Governo e probabilmente consultando le varie nazioni che dovranno partecipare all’evento. A noi spetta solo collaborare. E devo ringraziare il Governo italiano perché normalmente si va in un luogo che ha la capacità di gestire un evento del genere, che è senza precedenti nella storia della Puglia per dimensione, importanza politica e sicurezza. Sono elementi che riconoscono alla Puglia anche il fatto che c’è un dispositivo di protezione, che deriva dallo schieramento delle forze armate di terra, di mare e di aria che è tra i più importanti d’Italia”.Per Giorgia Meloni, “la Puglia storicamente ha svolto la funzione di ponte tra occidente e oriente”, questo il motivo della scelta, aveva dichiarato.L’aeroporto di Grottaglie potrebbe essere quello dell’arrivo di Biden, presume il Sole24Ore, una serie di “eventi collaterali” caratterizzeranno e precederanno l’incontro dei 7 insieme alla costituzione di “struttura grandi eventi” in vista anche del Festival delle Regioni (2025) e dei Giochi del Mediterraneo nel 2026. La Capitanata c’è? E i suoi parlamentari?



Pubblicato il 18 Gennaio 2024