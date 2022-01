La Puglia prima regione per le vaccinazioni ai bambini

In Puglia sempre più bambini si vaccinano contro il Covid mentre è la fascia tra 30 e 49 anni a disertare ancora gli hub. Con il 14,57% dei bimbi dai 5 agli 11 anni che ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, la Puglia è la prima regione italiana: sono 35.026 i bimbi vaccinati su una platea totale di 240.444. Si tratta di numeri destinati a salire poiché da oggi, alle vaccinazioni nelle scuole, attraverso i pediatri di libera scelta e durante gli open day, per la fascia pediatrica si aggiunge la possibilità di prenotare la somministrazione sul sito ‘lapugliativaccina.regione.puglia.it’, nelle farmacie e chiamando il numero verde 800713931: nelle prime ore sono state circa 2.000 le prenotazioni registrate.

L’invito a vaccinare i più piccoli arriva anche dalla dottoressa Desiree Caselli, direttrice del reparto di malattie infettive del Pediatrico di Bari, dove sono ricoverati 16 bambini per il Covid. Il 60% di loro ha meno di un anno mentre gli altri hanno tra i 6 e i 12 anni. “Nessuno – sottolinea Caselli – presenta grossi problemi respiratori da trattare con ossigeno, a differenza di alcune gravi polmoniti trattate nei mesi scorsi”.

Rallenta, invece, il numero di prime dosi tra gli over 12:

nella settimana dal 25 al 31 dicembre, infatti, sono state circa 6mila le somministrazioni, dimezzate rispetto alle settimane precedenti quando mediamente sono state 12mila le prime dosi ricevute. I pugliesi over 12 non vaccinati sono passati da 298.904 a 292.267, e il maggior numero è sempre concentrato nella fascia 30-49 anni (118.719).

Intanto il virus continua a correre anche in Puglia e nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.568 nuovi contagi (l’11,5% dei 30.923 test) e due decessi. L’incidenza dei positivi rilevati rispetto al numero di tamponi si è quasi dimezzata rispetto all’altro ieri quando si è registrato il 20,3% di positività.

Ad oggi in Puglia ci sono 33.976 persone positive, 299 sono ricoverate in area non critica (l’altro ieri erano 283) e 33 in terapia intensiva (l’altro ieri 32). I casi individuati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: 1.458 in provincia di Bari, 227 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 477 in provincia di Brindisi

292 in provincia di Foggia, 745 in quella di Lecce, 307 in quella di Taranto. Sono 56 i casi che riguardano residenti fuori regione, mentre per altri sei contagi la provincia di appartenenza non è stata ancora definita. Dal 29 dicembre mediamente l’11% dei pazienti che si sono rivolti ai Pronto soccorso degli ospedali aveva sintomi collegabili al Coronavirus. In 15 giorni la percentuale è più che raddoppiata:il 17 dicembre, infatti, era del 4,9%.

In Puglia sono in giacenza circa 420mila dosi di vaccini anti Covid, tra Pfizer e Moderna e,domani, è prevista la consegna di altre 200mila dosi circa. Le scorte, quindi, sono ancora sufficienti a garantire le somministrazioni delle terze dosi e l’avanzamento della campagna vaccinale nella fascia dei bambini in età pediatrica.

