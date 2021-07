La Puglia prima in Italia per la qualità delle acque di balneazione

Roba da fare invidia a Domenico Modugno e al suo blu dipinto di blu, tanto azzurro è il mare della Puglia. Anzi, le acque balneabili della nostra regione con i suoi 1.000 chilometri di costa, sono al primo posto nazionale tra quelle delle regioni costiere per qualità di balneazione. Il risultato parla di ” eccellenti”, seguite da Toscana e Sardegna. Il dato emerge dal lavoro di verifica e monitoraggio condotto dal Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete che coordina le varie Agenzie Regionali per l’ambiente presenti sul territorio, tra cui Arpa Puglia. Il tutto deriva dalla direttiva comunitaria 2006/7 CE che stabilisce le regole per la classificazione in tutta la comunità delle acque di balneazione in 4 fasce: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. I dati del monitoraggio delle acque costiere di balneazione sono stati presentati ieri a Bari nel corso di una conferenza stampa presso il Centro regionale Mare. In tanta bellezza, una piccola nota così così, qualche criticità ancora nei pressi della foce del Cervaro. Qualche dato. La Regione ha individuato 676 acque (cioè tratti) destinate alla balneazione che corrispondono circa ad 800 km di costa. 254 in provincia di Foggia, 46 Bari Bat, 78 Bari, 88 Brindisi, 139 Lecce e 71 Taranto. Arpa Puglia verifica la qualità delle acque. In laboratorio vengono analizzati i campioni. Vito Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia ha così commentato: “Il risultato è molto buono, eccellente. L’ Italia è già un Paese con acque balneabili di grande livello, il fatto di essere al primo posto è un ulteriore grande traguardo. Essere in cima è molto importante, ricordo però che arrivarci è un problema, ma scendere è molto facile. Ecco perchè bisogna fare di tutto, assieme per mantenere questi livelli. Il monitoraggio è stato fatto grazie a un sistema di 676 posti con 4.000 campionamenti e 9.000 analisi di laboratorio”. Una battuta sull’ alga tossica: ” La situazione è sotto controllo, ma non dipende dall’ inquinamento essendo un’alga che abbiamo importato. Non è indizio di inquinamento, ma occorre cautela specie dopo le fasi di grande caldo”. Ruggero Ronzulli, Presidente Lega Ambiente Puglia: ” Ottimo risultato, ma in mare notiamo ancora troppa illiceità diffusa nelle condotte, bisogna avere attenzione a 360 gradi evitando ad esempio di gettare rifiuti nel lavandino, finiscono in mare”. L’ assessore regionale all’ Ambiente Anna Grazia Maraschio: ” Il nostro mare è il più pulito di Italia. Una ottima notizia che ci inorgoglisce e ci investe anche di nuove responsabilità. E’ frutto della generosità della natura e rafforza la consapevolezza che quella intrapresa è la strada giusta e da seguire. Investire in infrastrutture, tutela dell’ecosistema marino. Non ce la lasceremo sfuggire”. Il Governatore Michele Emiliano visibilmente soddisfatto: ” Possiamo parlare di un trionfo, merito della Regione, delle imprese e dell’Aqp, uno sforzo corale di tutti. E’ evidente che un mare del genere rappresenta una fonte di ricchezza, proprio per questo i turisti ci scelgono. E’ una risorsa davvero molto importante”.

Bruno Volpe

