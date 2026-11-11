La Puglia perde 294mila giovani, nel 2050 avrà 600mila abitanti in meno

La Puglia continua a perdere giovani, con una diminuzione che negli ultimi vent’anni ha raggiunto le 294mila unità, pari al 23% della popolazione giovanile, una contrazione più marcata rispetto alla media del Mezzogiorno. Il calo interessa l’intero territorio regionale, ma risulta leggermente più accentuato nei centri (-23,2%) rispetto alle periferie (-22,6%). È quanto emerge dal rapporto Svimez 2026 “L’economia e la società del Mezzogiorno”, che evidenzia come alla riduzione della popolazione giovanile continui ad accompagnarsi il fenomeno dell’emigrazione verso altre regioni italiane e l’estero.

Nel 2025 sono stati 9.396 i pugliesi tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato la regione, di cui 7.424 diretti verso il Centro-Nord e 1.972 all’estero. In rapporto alla popolazione residente della stessa fascia d’età, si tratta di 227 emigrati ogni 10mila abitanti, un valore inferiore alla media meridionale. Rispetto al 2005, il numero complessivo delle partenze è aumentato del 2,4%, una crescita più contenuta rispetto all’8,7% registrato nell’intero Mezzogiorno.

Cresce, però, l’attrattività degli atenei baresi: nell’anno accademico 2024/2025 gli studenti provenienti da altre regioni sono stati il ​​9,2% degli immatricolati negli atenei baresi, contro il 7,5% del 2009/2010. Tra il 2017/2018 e il 2024/2025, inoltre, la scuola pugliese ha perso 74.047, pari al 12,8% degli alunni. Per quanto riguarda gli studenti, in Puglia sono presenti 3.614 di posti. La Puglia ha la quota più elevata di posti ancora da completare: 29 posti disponibili su oltre 3.600, 773 con lavori ultimati e 2.812 da completare. A Bari, che pesa per 667 posti, ci sono 6 interventi per 667 posti, di cui nessuno è ancora disponibile. Solo 1 intervento, per 54 posti, ha i lavori ultimati, 5 sono in fase di completamento.

Con 46.484 iscritti, l’intensità è di 1,4 posti ogni 100 iscritti. In Puglia la crescita del PIL regionale risulta stazionario, con un aumento dello 0,2%. Crescono i servizi, +1,3%, controbilanciati dalla contrazione delle costruzioni (-11,3%) e dal calore dell’industria (-1,7%). Nei primi sei mesi del 2026, rispetto al 2025, l’export è cresciuto del 15,2%, ma sono diminuiti gli investimenti del 2,3%. Sul piano dell’occupazione, tra il 2021 e il 2025 il tasso di occupazione in Puglia sale dal 46,7 al 51%, il tasso di attività passa dal 54,8 al 56,8% e si riduce il tasso di disoccupazione, dal 14,5 al 10%, al di sotto della media del Mezzogiorno (11,1%).

Il tasso di disoccupazione giovanile rimane ancora elevato, sottolinea Svimez, mentre il tasso di mancata partecipazione si riduce dal 30,1 al 21,5%. A rischio povertà o esclusione sociale il 35% dei cittadini. Il tasso di natalità è del 5,9 per mille, con un numero di figli per donna pari a 1,11. Questo ha portato, nel 2025, a un saldo naturale negativo del 4,8 per mille. Positivo il saldo migratorio con l’estero, +3,4 per mille, ma il saldo migratorio interno è negativo (-1,7 per mille) e il saldo migratorio con l’estero, relativo ai soli cittadini italiani, è negativo per 8.313 unità, cui bisogna aggiungere la perdita determinata dalla mobilità verso il Centro-Nord.

Speranza di vita alla nascita di 83,5 anni, inferiore a quella nazionale (83,7). Secondo Svimez, il forte squilibrio naturale, porterà la popolazione pugliese a circa 3,3 milioni di abitanti nel 2050, con una riduzione del 15,2% rispetto ai circa 3,9 milioni di residenti del 2026. Sul piano sanitario, nei primi otto mesi del 2026 le percentuali di rispetto dei tempi di prenotazione delle prestazioni sono del 55,3% per le prime visite e 63,4% per gli esami diagnostici. Nel 2024 circa l’11% dei pugliesi ha rinunciato a visite o esami specialistici sia per le liste d’attesa (7,2%) che per difficoltà economiche (6,9%).



Pubblicato il 11 Novembre 2026