La Puglia in zona rossa almeno fino al sei aprile

La Puglia da lunedì prossimo passa in zona rossa insieme con Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in area rossa, mentre per la Basilicata – al momento in cui pubblichiamo il presente servizio – è ancora in corso una verifica sui dati relativi ai contagi ed ai ricoveri ospedalieri. Quindi, da lunedì 15 marzo gran parte dell’Italia sarà in zona rossa, con l’eccezione della sola Sardegna che resta in area bianca. In ogni caso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge, valido fino al 6 aprile, che stabilisce che le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 nuovi contagiati ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi in zona rossa, solo dal 3 al 5 aprile, all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone non conviventi. Il decreto legge stabilisce novità per i congedi parentali e per il bonus baby sitter. Si tratta di 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del Covid. I congedi saranno retroattivi dal 1gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione.E’stato inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine previsto il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano potranno disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonchè ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti o “nelle aree in cui la circolazione di varianti di Sars-Cov-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”. Dopo l’annuncio ufficiale che la nostra regione passa da zona “gialla” a “rossa”, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato una nuova ordinanza (ndr – la numero 78) sulle Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che modifica quella precedente (ossia, la 74 per l’esattezza, dell’altro ieri) per i provvedimenti riguardanti la scuola. Le disposizioni della nuova ordinanza riguardanti le province di Bari e Taranto non si applicano alle attività dei servizi educativi dell’infanzia e che pertanto le stesse attività “non sono sospese”. Inoltre, è stata soppressa la lettera b dell’articolo 3 dell’ordinanza regionale relativamente alla garanzia da parte delle istituzioni scolastiche “della frequenza in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 2020 “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e anche in ragione dell’età anagrafica”. “’L’ordinanza numero 78 – ha chiarito l’assessore regionale al diritto allo Studio, Sebastiano Leo – accoglie le istanze arrivate dall’Ufficio scolastico regionale e dalle organizzazioni sindacali”. “In particolare – ha precisato Leo – al punto 1 stabilisce che la sospensione delle attività in presenza non si applica ai servizi educativi dell’infanzia”. Ovvero, i nidi e micronidi che coprono una fascia da 0 a 36 mesi, sezioni primavera e servizi integrativi. “La copertura vaccinale del personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia – ha inoltre spiegato l’assessore – è pressoché totale”. Mentre al punto 2 dell’ultima ordinanza “si elimina – ha sottolineato Leo – la previsione della frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, in quanto la difficoltà di individuare in concreto le categorie di lavoratori indicate dalla circolare n.1990/2020 del Ministero dell’Istruzione e anche nella successiva nota numero 243 del 4 marzo 2021, potrebbe determinare l’ammissione in presenza di un numero di studenti incompatibile con le esigenze epidemiologiche in atto”. Per la cronaca, rileviamo quindi che con l’ultima e recente citata ordinanza il governatore pugliese, Emiliano, ha accolto i rilievi sollevati giovedì scorso con una nota dai consiglieri pugliesi (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) del partito di Matteo Salvini che, con riferimento proprio alle categorie di lavoratori indicate dalla innanzi cita circolare, avevano chiesto chiarezza. Infatti, i quattro esponenti regionali leghisti avevano chiesto di sapere con chiarezza “le professioni le cui prestazioni sono indispensabili a garantire servizi essenziali”. La risposta è arrivata con la soppressione nella nuova ordinanza regionale del citato richiamo e, da parte dell’assessore Leo, del motivo di eliminazione della citata generica precisazione. Leo ha anche preannunciato l’emanazione a breve di un altro nuovo provvedimento regionale con le disposizioni che entreranno in vigore da lunedì prossimo per le altre province pugliesi. Inoltre, l’assessore pugliese ai diritti allo studio ha pure comunicato che “il nuovo Dpcm prevede la didattica a distanza non solo in zona rossa, ma anche nelle altre zone, se il numero di contagi supera i 250 su 100.000 abitanti, e comunque là dove la tendenza sia in forte crescita, come nel nostro caso”. “Le misure del nuovo Dpcm nazionale e il parere del Cts – ha sottolineato Leo – indicano come sia indispensabile intervenire anche nelle scuole, pur comprendendo i grandi disagi che questo comporta per gli studenti e le famiglie”. Comunque, ha assicurato l’assessore allo studio della giunta Emiliano, “la Puglia, insieme alle altre regioni, ha già chiesto al Governo di attivare una serie di misure a supporto delle famiglie, a partire dal rifinanziamento dei congedi parentali e dei voucher baby sitter con effetto retroattivo, a copertura quindi anche di questi giorni, e l’estensione dei ristori economici per le categorie e attività economiche colpite, con la richiesta che vengano agganciati non più ai codici Ateco ma al fatturato reale, prevedendoli anche in caso di ordinanze regionali, e quindi per categorie prima escluse”. Al momento, però, questo è solo un auspicio in quanto, affinché ciò possa concretizzarsi, occorre un apposito provvedimento di stanziamento delle necessarie risorse economiche e di regolamentazione di distribuzione delle stesse da parte del Governo nazionale.

Giuseppe Palella

