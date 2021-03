La Provincia ottiene quindici milioni per ponti e viadotti

Grande soddisfazione del Presidente Nicola Gatta per le risorse economiche destinate alla Provincia di Foggia per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. A seguito della riunione della Conferenza Stato Città, è stato dato il via libera al decreto del Ministro delle Infrastrutture che assegna 1 miliardo 150 milioni di euro in tre anni, di cui 350 nel 2021; 450 nel 2022 e 350 nel 2023 a Province e Città metropolitane, per la ricostruzione e le verifiche di ponti e viadotti.La Provincia di Foggia è destinataria di un finanziamento complessivo pari a €. 15,193.772,76, articolato in tre annualità, così ripartite: annualità 2021 €. 4.024.191,71; annualità 2022 €. 5.945.389,34; annualità 2023 €. 4.624.191,71.Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, commenta: “Dopo la tragedia del Ponte Morandi, la Provincia di Foggia, tramite i propri uffici tecnici, ha monitorato i ponti e i viadotti di competenza per la messa in sicurezza e le necessarie verifiche tecniche. Con le nuove risorse a disposizione, il programma di interventi sui ponti e i viadotti, già attivato, sarà ulteriormente ampliato per fronteggiare quelle situazioni di criticità che sono state puntualmente evidenziate, ma sulle quali non è stato possibile intervenire per mancanza di risorse. Sono soddisfatto di questo cambio di rotta, già evidenziato dal Governo precedente, di ampia sensibilità sulle istanze delle province, autentici presidi del territorio, a servizio dei cittadini e della loro sicurezza”.

