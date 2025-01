“La produzione italiana di pasta Barilla sarà a Foggia”

Circa 30 milioni di euro – secondo fonti sindacali – sono stati destinati allo stabilimento di Foggia del gruppo Barilla, nato circa 40 anni fa nella zona Asi del capoluogo dauno, nel quale lavorano circa 200 dipendenti.

Secondo le prime informazioni, “le confezioni destinate al mercato italiano verranno fuori esclusivamente dalla lavorazione industriale della sede di Foggia, alla quale si aggiungerà la produzione di parte della filettatura bronzo”. Lo comunicano in una nota congiunta Giovanni Tarantella, segretario generale Flai Cgil, Donato Di Lella, segretario generale Fai Cisl e Antonio Castriotta, segretario generale Uila Uil di Foggia.

“Gli investimenti preannunciati – dicono – sono un’ottima notizia che rassicura per il futuro lavorativo dei dipendenti.

Il potenziamento strutturale del sito fa prospettare, con fiducia, un incremento occupazionale e conforta sul raggiungimento dei risultati cui erano proiettati i nostri sforzi ed il nostro impegno sindacale”.

All’inizio della sua attività, lo stabilimento di Foggia produceva circa 240mila tonnellate di pasta al giorno. Un dato calato nel corso del tempo. Durante il periodo del Covid, la produzione è tornata ad attestarsi a quei livelli. “Abbiamo dimostrato che su Foggia si può contare, grazie anche alla grande professionalità dei dipendenti – spiega Di Lella -. Del resto, l’investimento di oltre sei milioni di euro di due anni fa, per l’incremento energetico dello stabilimento, lasciava ipotizzare l’intenzione di continuare a puntare sulla produttività”.



Pubblicato il 11 Gennaio 2025