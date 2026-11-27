(Adnkronos) – “Un consiglio per arrivare a 100 anni? Di non pensare mai ‘Domani muoio’, non pensare mai ‘Non ce la faccio ad arrivarci'”. A parlare è la principessa Luciana

Pallavicini che questo pomeriggio è stata ospite de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1.

La principessa ha da poco compiuto 100 anni per questo la domanda sul segreto per arrivare a spegnere 100 candeline è stata d’obbligo per la padrona di casa. “Non dobbiamo pensare che non ce la facciamo. Non è vero, ce la faccio, ci arrivo. A me hanno fatto molte feste ma perché? Che volete che siano 100 anni?”, ha concluso la Principessa. Su come siano stati questi 100 anni la risposta è stata: “Sono stati bellissimi, devo dire che ho avuto una vita splendida”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Novembre 2026