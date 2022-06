L’Associazione Culturale Sant’Agata Unita organizza la prima Festa della Musica nel Subappennino Dauno. Un evento nato in Francia nel 1982 ed oggi esportato in tutto il Mondo per celebrare il Solstizio d’Estate. E da quest’anno, infatti, anche Sant’Agata di Puglia, insieme ad altre 700 città europee, ha aderito ufficialmente al Progetto Cosmopolita e sarà protagonista il 21 Giugno 2022 di una giornata senza precedenti con una line-up musicale, artistica e culturale.L’evento patrocinato tra gli altri dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, S.I.A.E, Commissione Europea, RAI etc, ha lo scopo di valorizzare attraverso la musica e le arti in generale, la cultura universale attraverso tutti i luoghi e i territori che vi aderiscono.Appuntamento, dunque, a Sant’Agata di Puglia, martedì 21 giugno 2022 dalle ore 15.00 in poi presso Piazza XX Settembre, dove ci sarà spazio per dirette televisive e radiofoniche, concerti bandistici, esibizioni degli allievi di scuole di musica e Conservatori, cabaret, jam session, DJ set e partecipazioni di artisti di fama nazionale e tanto tanto altro.

