La prima edizione della Festa del Volontariato a Cerignola

Il 12 e 13 ottobre la Villa Comunale di Cerignola ospiterà la prima edizione della “Festa del Volontariato”, nata dalla collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato e l’Amministrazione comunale per il tramite dell’assessorato al Welfare e Politiche Sociali, guidato dalla vicesindaca Maria Dibisceglia.

L’evento offrirà al Terzo Settore l’opportunità di riflettere sul ruolo del volontariato e su cosa significhi impegnarsi volontariamente per la comunità, anche mostrando ai visitatori la quotidianità delle loro attività: dal contrasto alla violenza di genere alla sensibilizzazione per la salute e i corretti stili di vita.

Alcuni di questi temi saranno approfonditi durante gli incontri organizzati nella mattinata e nel pomeriggio del 12 ottobre. Alle 11:00 spazio al convegno promosso dalla UISP provinciale sul contrasto alla violenza sulle donne, con la partecipazione della vicesindaca Maria Dibisceglia e il presidente della UISP provinciale Orazio Falcone; relazionerà sul tema Libera Lauriola, rappresentante dell’associazione “Impegno Donna” e del Centro Antiviolenza “Titina Cioffi”. Nel pomeriggio, alle 19:00, Cittadinanzattiva inviterà alla riflessione sul ruolo del cittadino e la tutela della salute, con il contributo del direttore generale della ASL FG Antonio Nigri e del segretario regionale di Cittadinanzattiva Matteo Valentino.

Il 13 ottobre, alle ore 11:00, spazio alla campagna di comunicazione della Protezione Civile Nazionale “Io non rischio!”, insieme all’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e il presidente dell’associazione volontari di Protezione Civile di Cerignola Alessandro Landriscina.

Durante l’intera giornata di sabato 12 si potrà usufruire della “Mammomobile” allestita dalla Asl Fg per il supporto e la prevenzione del tumore al seno. Grazie all’impegno dell’Associazione Diabetici di Cerignola, nella due giorni della Festa del Volontariato sarà possibile effettuare screening di prevenzione e cura del diabete.“La Festa del Volontariato ci offrirà l’opportunità di comprendere meglio e confrontarsi più approfonditamente su cosa significhi fare volontariato e quanto valga, in termini sociali e culturali, il Terzo Settore. Spesso non riusciamo a cogliere quali competenze, abilità e compiti, anche molto specializzati, svolga un volontario impegnato nella attività di supporto e assistenza dei cittadini.

Il nostro obiettivo è proprio quello di contribuire a diffondere nella comunità questa consapevolezza e sollecitare i più giovani a condividere l’impegno e la missione delle tante associazioni che quotidianamente operano in città nel campo della salute o a supporto delle donne vittime di violenza o, ancora, nella promozione dello sviluppo sostenibile del territorio”, il commento della vicesindaca Maria Dibisceglia.



Pubblicato il 11 Ottobre 2024