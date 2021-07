La presentazione di Matria e la proiezione del film Comedians

Continuano gli appuntamenti di Summer Park 2021, il cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Lunedì 12 luglio, alle ore 19, è in programma la presentazione del libro “Matria”, promosso da Parcocittà in collaborazione con il Circolo Culturale “La Merlettaia”, alla presenza dell’autrice Laura Marchetti. Con i saluti di Rita Amatore, di Parcocittà, e la presentazione di Antonietta Lelario del Circolo La Merlettaia, parteciperanno all’evento Daniela Marcone, vicepresidente Libera; Rosa Porcu, Casa salute e ambiente di Manfredonia; Francesca Stella, Link Foggia; Giuseppe La Porta, Angela La Torre e Filomena Perna, Ambasciata di pace. In un’Italia patriarcale c’è la necessità della Matria. Di una nuova visione di mondo, capace di opporsi allo stato nazione patriarcale. Il neologismo dell’antropologa barese Laura Marchetti si schiera contro il padre padrone, una società guerrafondaia e militare. Una parola nuova per raccontare il mondo che cambia. Un’inedita prospettiva che tenta di scrollarsi di dosso un maschilismo cupo e stretto. Matria è una rivoluzione mentale, un cambio di prospettiva che pone ognuno di noi davanti alle proprie responsabilità all’interno di un ecosistema fragile. Un saggio che ribalta, capovolge, distrugge pensieri e visioni putride vecchie di un secolo. Ingresso gratuito. Prenotazione al link https://www.parcocittafoggia.it/evento/matria/.

Martedì 13 lugliotorna il Cinema al Parco, in collaborazione con il Circuito Cicolella e Sale di Città. Alle ore 21, nell’anfiteatro di Parcocittà, verrà proiettato “Comedians”, film comico italiano del 2021 diretto da Gabriele Salvatores, tratto dall’omonimo dramma di Trevor Griffiths. Il film è inoltre un parziale remake di Kamikazen – Ultima notte a Milano, primo lungometraggio del regista avente la pièce di Griffiths come soggetto. Ingresso 3 euro, inizio spettacolo ore 21.

La rassegna di eventi terrà compagnia ai foggiani per tutta l’estate con appuntamenti di teatro, musica, cinema, eventi per giovani, presentazioni di libri e tanto altro. Partner della Summer Park 2021 sono: Rosso Gargano, Lobozzo Gelati, Coop Alleanza 3.0, Sistemi Energetici, Circuito Cicolella, San Francesco Hospital-Gruppo Telesforo. Gli appuntamenti di Summer Park 2021 continueranno per tutta l’estate. Info su www.parcocittafoggia.it. Aggiornamenti costanti sulle pagine Facebook e Instagram di Parcocittà.

