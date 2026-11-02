La Polonia schiera unità antiterrorismo a confine russo: “Rischio sabotaggi e incursioni”

(Adnkronos) – Il quartier generale della polizia polacca (Kgp) ha istituito una task force antiterrorismo nel nord-est del Paese, al confine con la Russia, a seguito di avvertimenti dell’intelligence su potenziali sabotaggi russi e incursioni. Lo annuncia il capo della polizia di Stato. L’operazione congiunta di sicurezza, che vede schierati polizia, esercito, guardia di frontiera e forze speciali polacche, è attualmente in corso nelle province di Warminsko-Mazurskie e Podlaskie, che confinano con l’exclave russa di Kaliningrad.

Marek Boron, il comandante in capo della polizia polacca, ha dichiarato all’emittente Rmf Fm che l’operazione è una risposta diretta a minacce concrete che il Paese deve affrontare. “La polizia sta mettendo in sicurezza il perimetro di Kaliningrad contro potenziali sviluppi che potrebbero portare ad atti di diversione e sabotaggio”, ha affermato Boron. Secondo fonti di sicurezza citate dall’emittente, il governo polacco ha ricevuto avvertimenti la scorsa settimana dal Servizio di intelligence militare (Sww) e dalle agenzie di intelligence alleate, i quali indicavano che gruppi armati avrebbero potuto tentare di violare il confine di Stato dal lato russo nei prossimi giorni.

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Pubblicato il 2 Novembre 2026