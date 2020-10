“La poesia, una farmacia per curare l’anima”

Domenica 4 ottobre 2020, nel suggestivo contesto del parco artistico-ambientale “Il Sentiero dell’Anima (sito sulla S.P. 48 tra S. Marco in Lamis e S. Nicandro Garganico) si è tenuta la premiazione del concorso nazionale omonimo, giunto quest’anno alla XVI edizione. Il certamen è indetto da sempre con le Edizioni del Rosone di Foggia in un lavoro che crede nella sinergia e nelle potenzialità del territorio. Tre le sezioni in concorso:poesia adulti edita in italiano e in dialetto (primo premio ad Anna Maria Colletti, dalla Liguria, con la silloge “Passato e presente – poesie (1960-2016).poesia adulti inedita in italiano e in dialetto (primo premio alla poetessa abruzzese Elisabetta Liberatore con la lirica “La scopri viva”. C. poesia dedicata ai giovani autori in età scolastica. (Primo premio ex aequo a Tommaso Ciociola dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo (FG), Antonio Giuseppe Pepe del Liceo Scienze Umane “Troja” di Andria (Bat) e Rayan Rihani dell’I.C. Dante-Galiani di S. Giovanni Rotondo (Fg).Dopo un lungo e attento lavoro di analisi, la giuria, composta da critici e tecnici del settore letterario e presieduta dal giornalista Serafino Paternoster, ha assegnato numerosi premi e riconoscimenti a poeti provenienti da tutta Italia, nonché dall’estero. Il premio quest’anno è stato dedicato a Gianni Rodari, ricorrendo il centenario della nascita del poeta novarese. L’evento, patrocinato dalla Fondazione Dei Monti Uniti di Foggia e dalla Fondazione Pasquale ed Angelo Soccio, rientra nella rassegna culturale Fa C.A.L.L di San Marco in Lamis (Fg).Il presidente di giurista, Serafino Paternoster, si è soffermato sulla necessità della cultura come salvagente per le aree interne ed ha definito luoghi come il Sentiero, farmacie con cui curare l’anima.Ha inoltre sottolineato l’attenzione sul “diritto all’eredità culturale” come “al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, così come si legge nell’Articolo 1 della Parte I della Convenzione di Faro. Così, iniziative come quelle promosse dal Sentiero dell’Anima vanno fatte rientrare nell’ottica della “conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, […] per lo sviluppo umano e la qualità della vita”, dal momento che il patrimonio culturale è un diritto di tutti, ma anche un bene da tutelare e difendere.

