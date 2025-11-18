La Pietra: “L’interconnessione idrica Liscione-Occhito si fa”

Sono venuto qui per fare il punto preciso della situazione. È un progetto di cui si parla da decenni e oggi sono qui per dare chiarezza. Fondamentalmente dicendo tre cose: l’opera si fa, le risorse ci sono, e il commissario dell’acqua sarà quello che gestirà la realizzazione dell’opera”. Lo ha detto il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra che ha partecipato ad un evento a Foggia nella sede del consorzio di bonifica di Capitanata per fare un punto sull’interconnessione idrica Liscione-Occhito. “Si tratta – ha detto – di un’opera attesa da decenni, fondamentale per garantire sicurezza idrica alla Capitanata e dare nuova linfa al nostro comparto agricolo, cuore pulsante del territorio”. “Partiamo subito con mettere a disposizione le risorse, una parte sono in finanziaria, una parte nel Dpcm che è al Mef e dopo le feste potremo iniziare a destinare le risorse e fare la prima cosa che è un progetto definitivo dell’opera nella sua fattibilità tecnico e finanziaria”, continua il sottosegretario che aggiunge: “Al momento abbiamo messo a disposizione complessivamente 130 milioni. Sappiamo che la regione Puglia dovrebbe mettere una quota, uso il condizionale perché non abbiamo certezze (l’opera costerebbe circa 190 milioni). Ci muoveremo per trovare la differenza”.



Pubblicato il 18 Novembre 2025