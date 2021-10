La perla di Puglia con campi di zucche e melograni

Una vera perla ed esclusività della nostra Puglia, nella Capitanata sulla strada per Foggia, c’è Cascina Savino azienda agricola e florovivaistica Biologica apre la raccolta ai campi di ‘Zucche’ di Puglia e ‘Melograni’ di Puglia. Noi abbiamo conosciuto personalmente Michele che ci accolto in una location naturale, coadiuvati dai volontari che danno istruzioni per intagliare le zucche, ma lo spettacolo è tutto da gustare di persona. Sul proprio sito i due fratelli, Giuseppe e Michele dicono e si raccontano così: “Siamo Giuseppe e Michele due contadini appassionati di terra e relazioni, crediamo che prima di ogni prodotto esista una persona, e il suo modo di interagire con il Creato. Se mangi quello che produciamo oltre a sentirne il sapore ne senti la storia. Siamo figli di un contadino, Antonio, che ha dato, e sta tutt’ora dando la vita nei campi. Ai nostri genitori gli è stato detto che per campare bisognava produrre di più ed in effetti per nostro papà è stato l’unico modo per dare dignità alla nostra famiglia. Produrre di più significa però anche stare soli di più, avere meno relazioni e meno interazioni che sono alla base della cultura dell’umano. Produrre di più è l’unica strada che ha l’agricoltura? Siamo Giuseppe e Michele, e pensiamo che ci sia una via nuova in questo mondo che contempli tutto ciò che ci circonda in un’armonia che prima non era possibile realizzare. Accogliere di più, far felici le persone lavorando non alla produzione ma alla bellezza. Abbiamo iniziato a piantare nuove colture non per produrre ma per accogliere, pensiamo esista un nuovo coefficiente di sostenibilità del mondo agricolo che è quello della “relazione ad ettaro”. I nostri campi sono pensati per accogliere e rendere felici le persone, hanno spazi per potervi camminare all’interno, per gli aperitivi, per un pianoforte e per far sì che chi viene a trovarci viva un’esperienza unica. Abbiamo una piccola azienda, cerchiamo di fare la nostra piccola parte in questo grande mondo, consapevoli che l’unica ricchezza che porteremo con noi per sempre sarà quella delle persone che abbiamo con la nostra vita saputo rendere felici.“Siate ricchi della felicità degli altri” diceva Don Michele de Paolis”

A CONTATTO CON LA NATURA, GRAZIE A CASCINA SAVINO – Un’emozione da unica da vivere ed affrettarsi perché non c’è ancora molto tempo, dove si possono portare i propri bimbi, ma anche quegli adulti che amano la natura ed il raccolto di quei frutti invernali che colorano l’autunno con l’arancione e quel rosso vermiglio dei melograni. SI potrà assistere ad un campo di 10mila metri allestito con zucche, balle di paglia ed un anfiteatro per intagliare insieme le zucche appena raccolte, di due tipi, quelle ornamentali e quelle commestibili da degustare nel tepore delle proprie case. Alla fine dell’intaglio, aiutati dai volontari che lasciano libero spazio alla creatività e la possibilità di divertirsi come si vuole, oltre a poter immortalare con scatti memorabili la distesa, si potrà degustare una spremuta di melograno naturale e raccogliere dal campo di melograni, i frutti desiderati emettere i tag, #zucchedipuglia e #melogranidipuglia, e condividere con i vostri amici. Il costo sarà davvero accessibile di 10€ a persona e gratis per bambini sino a sei anni, e consentirà comunque di prendere una zucca a testa ed assaggiare la spremuta di melagrane bio, a parte si potranno anche raccogliere con uno costo aggiuntivo. Importante e requisito fondamentale è prenotarsi e registrarsi, ingressi in diverso modo non sono previsti. Ovviamente Cascina Savino chiede di rispettare l’ambiente naturale ed avere cura, ma ripetiamo anche per chi giungesse da fuori della provincia di Foggia, l’impresa vale il prezzo del biglietto. I prossimi eventi saranno a marzo 2022 con i Tulipani di Puglia ed a luglio 2022, i Girasoli di Puglia, Cascina Savino è presente sia su Facebook che su Instagram. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

Condividi sui Social!