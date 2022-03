La performance di danza “Le quattro stagioni”

Una performance di teatro, musica e danza. Sabato 26 marzo 2022 (porta ore 20,00, sipario ore 21,00) continua la stagione teatrale 2021 – 2022 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi va in scena – con il Balletto del Sud – Le quattro stagioni di W.A. Auden.“Tanta musica e tanta danza assolutamente da non perdere – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – al Teatro Verdi con un coreografo d’eccezione con Fredy Franzutti. Lo spettacolo, una delle produzioni più contemporanee del repertorio della compagnia, ha riscosso, fin dalle prime rappresentazioni, ottimo riscontro di pubblico e lodi dalla critica ed ha replicato in importanti festival e teatri italiani. Ora giunge al Verdi di San Severo e ci prepariamo ad assistere ad una magnifica serata”.Balletto del Sud Le quattro stagioni di W.A. Auden.Performance di teatro, musica e danza, attore Andrea Sirianni, danzatori i solisti e corpo di ballo del Balletto del Sud, musiche di Antonio Vivaldi e John Cage, scene di Isabella Ducrot, poesie di Wystan Hugh Auden, coreografie Fredy Franzutti.Nello spettacolo il coreografo Fredy Franzutti utilizza le stagioni per riflettere sulle fasi della vita dell’uomo. Per sostenere la tesi i quadri danzati vengono legati dalle rime del poeta W. H. Auden, interpretate dall’attore Andrea Sirianni, e alla sua analisi della società dell’uomo comune definito “l’ignoto cittadino”. Alle note di Vivaldi si alternano, in contrasto, le note ritmate di John Cage che ci riportano alle esigenze dell’uomo moderno e alle straordinarie potenzialità espressive di questa età dell’ansia che abbiamo chiamato contemporaneità. Le scenografie sono affidate alla pittrice Isabella Ducrot, le luci a Piero Calò.Biglietti: Platea Euro 30,00, Palchi 1 E 2 Fila Euro 25,00, Palchi 3 Fila Euro 20,00, Loggione Euro 15,00. Il Botteghino è aperto tutti i giorni (Ore 10,00/12,00 – 18,00/20,00).

