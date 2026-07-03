La Peranzana dell’Alta Daunia a un passo dal riconoscimento Dop

Si avvia verso la conclusione l’iter europeo per il riconoscimento della DOP dell’Oliva Alta Daunia varietà Peranzana. La pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea apre ora il periodo di tre mesi previsto per eventuali opposizioni, prima del via libera definitivo.

L’iter era entrato nel vivo nel luglio 2025, quando a Torremaggiore si tenne la riunione di pubblico accertamento alla presenza dei funzionari del Masaf e della Regione Puglia. In quella sede fu approvato il Disciplinare di Produzione previsto dal Regolamento (UE) n. 1143/2024 e venne superata la prima fase del procedimento per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta dell’Oliva Alta Daunia varietà Peranzana. Trascorsi i tre mesi previsti dalla procedura, in assenza di opposizioni da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, il riconoscimento diventerà definitivo, garantendo la tutela comunitaria della DOP in tutti i Paesi dell’Unione. Da quel momento soltanto gli olivicoltori e i trasformatori che rispetteranno il Disciplinare di Produzione potranno etichettare e commercializzare le olive con il marchio ufficiale DOP. Il disciplinare prevede l’utilizzo esclusivo della varietà autoctona Peranzana coltivata nei territori dei Comuni di Torremaggiore, Apricena, San Paolo di Civitate, Lucera e San Severo. «Il brand Peranzana rappresenta ormai un riferimento a livello nazionale, come dimostra la progressiva affermazione dell’oliva da tavola che registra un’importante crescita delle vendite grazie alle sue eccellenti qualità merceologico-sensoriali», commenta Giuseppe Lipartiti, presidente del Consorzio Alta Daunia Peranzana. «Questa varietà presenta peculiarità distintive che sono una diretta espressione del suo territorio, storicamente vocato», evidenzia Nazzario D’Errico, direttore tecnico e coordinatore del progetto. «Stiamo lavorando per rafforzare il legame tra identità territoriale e brand commerciale, così da consolidare la crescita e la competitività delle imprese sui mercati internazionali». D’Errico ricorda che il risultato arriva dopo circa dodici anni dedicati alla ricerca storica e scientifica, oltre che alla tutela e alla promozione della varietà, che hanno consentito di raggiungere la fase conclusiva dell’iter di riconoscimento della DOP.

Nell’Alta Daunia operano circa 6.500 aziende olivicole, che coltivano complessivamente 9.000 ettari di Peranzana, con una produzione di 300.000 quintali di olive da olio e 30.000 quintali di olive da tavola.

Al percorso di riconoscimento ha contribuito anche il Comune di Torremaggiore, ente capofila guidato dal sindaco Emilio Di Pumpo, insieme alla senatrice Gisella Naturale, che ha sostenuto il procedimento nelle sedi istituzionali nazionali e comunitarie. In questi anni il Consorzio si è inoltre avvalso della collaborazione dell’Università di Foggia, del Crea e del Cnr, che hanno fornito il supporto scientifico necessario alla valorizzazione e alla tutela della Peranzana.



Pubblicato il 3 Luglio 2026