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La pediatra Gasperini: “Dove forniamo una cura dobbiamo anche prenderci cura”

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(Adnkronos) – “Offrire un percorso dedicato alle famiglie che assistiamo è importantissimo perché, laddove forniamo una cura, dobbiamo anche prenderci cura. Le famiglie vengono da noi in cerca di aiuto, ascolto e comprensione”. Lo ha detto Serena Gasperini, pediatra della Fondazione Mariani, in occasione della presentazione di “Vite in campo”, il docufilm scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia. 

 

“Anche laddove non ci sono cure specifiche, poter fare un percorso insieme è importante. Può essere in salita o in discesa, dipende dai punti di vista, ma se lo facciamo insieme è molto più bello e appagante. Soprattutto riusciamo a imparare gli uni dagli altri molte cose e a darci quell’energia e quella motivazione per poter andare avanti”, ha concluso Gasperini. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Ottobre 2026

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