La parità di genere alla Regione Puglia è ancora solo a parole

La parità di genere alla Regione Puglia? Forse solo uno spot da campagna elettorale per quasi tutte le forze politiche presenti con propri rappresentanti nell’Assemblea pugliese. E questo è verosimilmente in sintesi il motivo per cui due associazioni femministe (“2votimegliodi1” e “Undesiderioincomune”) sono tornate a far sentire la propria voce per protestare contro una visione culturale e politica di sistema che alla Regione Puglia non è stata abbandonata neppure dopo che la scorsa estate è stata introdotta, con un atto d’imperio del Governo centrale, la doppia preferenza di genere per le regionali. Infatti, come è noto, il governo Conte agli inizi di Agosto è intervenuto con la procedura dei poteri sostitutivi a porre fine ad un’inadempienza del Consiglio regionale pugliese che durava dal 2016, non avendo provveduto ad adeguare la propria legge elettorale ad una legge nazionale di indirizzo che obbligava il rispetto della parità di genere non soltanto nella composizione delle liste elettorali regionali, ma anche nell’espressione di voto con la facoltà per gli elettori, quindi, di poter esprimere una doppia preferenza per le candidature di una stessa lista, purché di genere diverso. Ma nonostante questo la Regione Puglia continua a mostrarsi – come denunciato da alcune associazioni di donne – “sorda alle richieste dei movimenti che sollecitano la condivisione dei luoghi di rappresentanza politico-istituzionale”.Infatti, dopo la nomina della Giunta e l’insediamento di tutte le sette Commissioni consiliari permanenti, “inumeri – per dirlo con le stesse parole delle associazioni che hanno protestato – non lasciano dubbi” sui posti istituzionali di responsabilità riservati alle donne, sia dal confermato governatore pugliese, Michele Emiliano, da un lato, che dalle forze politiche stesse che compongono il nuovo Consiglio regionale della Puglia, dall’altro. Infatti, hanno fatto notare le due associazioni protestatarie, la “partita” per l’indicazione dei capigruppo si è chiusa 8 a 1. Ossia, il “Movimento 5 Stelle” è l’unico gruppo in Consiglio regionale che ha una donna come presidente. In realtà, va anche detto che non tutti i Gruppi politici regionali hanno presenze femminili al loro interno. Difatti, oltre al M5S che 3 donne (Antonella Laricchia, Rosa Barone e Grazia Di Bari) in Assemblea, soltanto il Pd può vantare 4 presenze femminili (Loredana Capone, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitelli e Debora Ciliento), perché nei restanti sei Gruppi, due di maggioranza (“Con” e “Popolari”) e quattro di opposizione (“Fratelli d’Italia”, “Lega”, “Forza Italia” e “Misto”) non hanno alcuna donna al proprio interno. Ancora peggio la “partita” per le 7 presidenze di Commissione e le 14 vice-presidenze (due per ognuna di esse) suddivise tra maggioranza ed opposizione. Infatti, tra le 7 Commissioni non soltanto non figura alcuna donna presidente, ma anche per il ruolo di vicepresidente, in tutte le commissioni, non è stata indicata alcuna donna neppure in quelle dove era possibile farlo. “Almeno nelle poche rappresentanze possibili – hanno lamentato le associazioni – si poteva dare un segnale sia nelle presidenze delle Commissioni che nelle rappresentanze apicali dei gruppi. Anche per perequare parzialmente il mancato impegno di parità in Giunta”. Quindi, hanno sottolineato le associazioni protestatarie, anche “da queste scelte torna ad emergere invece una visione culturale e politica di sistema in cui l’equilibrio di genere non è tenuto in alcun modo in considerazione”.Quindi, “una Regione – hanno affermato le associazioni femministe – attenta solo a parole alla parità di genere”, dove “l’elezione di Loredana Capone a presidente è stato solo un timido segnale”, perché “immediatamente si è tornati a blindarsi contro la modernità e le richieste di partecipazione delle donne e si è ritenuta esaurita la questione dell’equilibrio di genere con la sola indicazione della presidenza dell’assise regionale in Consiglio”. Ed ancora: “il profilo istituzionale della Regione Puglia non può essere ancora monogenere, perché stavolta in Puglia la posta è alta, è in gioco il futuro dei prossimi anni per le ingenti risorse che saranno a disposizione”. Per poi concludere: “Un’equa rappresentanza, allora, è essenziale in tutte le sedi istituzionali in cui si istruisce e si decide”, rivolgendo un appello alla neo-presidente del Consiglio regionale, affinché alla Regione Puglia si cambi “musica” nei confronti del genere femminile. E la risposta della presidente Capone non si è fatta attendere. Infatti, quest’ultima con una nota ha dichiarato: “Dove non arriva la

politica arriveranno i regolamenti. La Puglia ha bisogno di uomini e donne

allo stesso modo” ma “dobbiamo ammetterlo, assistiamo a una costante sottovalutazione del merito delle donne soprattutto quando si tratta di attribuire un valore economico ai loro saperi”. Allora, ha proseguito Capone, “dobbiamo impegnarci da subito a valutare ogni atto con lo sguardo delle donne: dagli atti legislativi a quelli politici istituzionali”. E, con riferimento al caso specifico delle commissioni consiliari, la neo-presidente dell’Assemblea di via Gentile ha aggiunto: “C’é stata una giusta presa di posizione da parte delle associazioni di genere e per questo stiamo lavorando alla revisione del regolamento che introduca la rappresentanza di genere in tutte le articolazioni”. L’impegno della presidente Capone è stato comunque quello di “sollecitare la conclusione del percorso di modifica della legge elettorale, affinché preveda l’introduzione della percentuale 40-60 nella composizione delle liste dei partiti e dei movimenti”. Infatti, appare davvero difficile immaginare che, con i regolamenti, si possa poi ovviare soltanto introducendo dei “correttivi” a ciò che gli elettori pugliesi non scelgono con le urne.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!