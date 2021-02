“Cosa comporta dal punto di vista psicologico l’attuale situazione di crisi? Come è cambiato il nostro modo di pensare, di relazionarci, di vivere il presente e progettare il futuro? La pandemia rappresenta un momento di passaggio? Ci sarà un mondo prima della pandemia ed uno post covid-19?”. Sono alcuni degli interrogativi che saranno affrontati nell’incontro sul tema “La pandemia: aspetti psicologici del disagio” in programma mercoledì 10 febbraio a partire dalle 19.30 sulla piattaforma Zoom. Relazionerà sul tema la dottoressa Rossella Lacerenza: psichiatra, psicoanalista, membro della società psicoanalitica italiana e docente all’Università Guglielmo Marconi di Roma. L’evento che sarà moderato dalla segretaria del club Inner Wheel di San Severo professoressa Antonella Pellegrino è stato organizzato dall’Inner Wheel Club San Severo Carf in collaborazione con i club Inner Wheel di Canosa di Puglia, Cerignola e Manduria.

“Il nemico è invisibile – dichiara la professoressa Concetta Pacentra, presidente del Club Inner di San Severo -, imprevedibile e la durata della situazione di emergenza. Stati di ansia, senso di solitudine, di disagio, di rabbia, possono portarci a comportamenti alterati che non sempre riusciamo a controllare. A livello sociale c’è un malessere psicologico diffuso su cui, insieme, vogliamo riflettere. Per questo motivo abbiamo inteso organizzare un evento in cui fosse possibile confrontarsi con un esperto, in questo caso la dottoressa Lacerenza, per avere le risposte alle domande che il distanziamento sociale, fa nascere quotidianamente in ognuno di noi”. Per iscriversi al meeting inviare una mail a: apsansevero@gmail.com.

Condividi sui Social!