La palestra del Cep spera in un finanziamento ministeriale per rinascere

La palestra della scuola elementare Vittorino da Feltre, sita nel quartiere Cep in via Alfieri, punta a ritornare in vita dopo undici anni di chiusura. Questa possibilità, tuttavia, resta un’incognita nel senso che l’effettiva realizzazione dell’intervento è subordinata all’assegnazione del finanziamento del Mim: un milione di euro senza cofinanziamento comunale. Dipenderà, inoltre, dai successivi adempimenti progettuali, autorizzativi e amministrativi. La giunta comunale di Foggia ha di recente approvato l’atto di indirizzo per la partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Fino al 2008 la struttura era ancora in parte fruibile sebbene, sia nelle ore scolastiche mattutine che per le società nel pomeriggio, l’utilizzo avvenisse a periodi alterni. Ma poi la caduta di alcuni calcinacci, i ripetuti furti dalla porta laterale, alla fine della scala di emergenza, ne hanno determinato la definitiva chiusura “per inagibilità” dopo il 2015. Anche questa struttura presenta problemi con il tetto di copertura come già avvenuto per i plessi dell’istituto (sono tre prospicienti al giardino interno), ora danneggiati da caduta di alberi, ora da infiltrazioni d’acqua. Insomma sono trascorsi oltre dieci anni nei quali la palestra è andata ulteriormente in malora e le amministrazioni che si sono succedute – i problemi della palestra sono ancora più datati- non sono state in grado di trovare una soluzione né adeguati finanziamenti per rimetterla in piedi. Va detto che ameno dal 2021 il Comune di Foggia è in cerca di fondi per ristrutturare la sede scolastica del Cep, in particolare si fa riferimento a un contributo, derivante da un fondo nazionale di coesione, per incentivare l’edilizia sociale e scolastica. Tuttavia, tamponate alcune criticità complessive, l’ingresso della palestra è rimasto sbarrato, perpetuando un vuoto non solo per gli studenti ma anche per l’attrattività di un territorio di periferia.

Ricordiamo che resta in bilico al Cep anche l’adeguamento sismico per 11 alloggi Erp nell’ex circoscrizione San Lorenzo, cioè di fronte alla Vittorino da Feltre. Tale progetto, già eseguito, salvato nella destinazione dei fondi da Pnnr a Pnc, è incerto almeno in quanto a tempi di esecuzione. Resta, inoltre, il problema degli alloggi popolari nel Campo degli Ulivi, che precludono le possibilità future dell’impianto sportivo. Non ultimo, l’ex campo di calcio San Paolo, abbandonato e preda di rifiuti ed erbacce, quando non di fuochi e falò. Certo, com’è noto, persiste un problema di proprietà di una particella, ma è pur sempre questo il quadro.

La soluzione individuata dall’amministrazione per la palestra prevede la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura sportiva permanente a copertura leggera, dotata di spogliatoi, servizi interni, impianti tecnologici, climatizzazione e ventilazione, percorsi accessibili e opere complementari. “Un intervento orientato- dice l’amministrazione- a garantire migliori condizioni di sicurezza, funzionalità e accessibilità, restituendo alla comunità scolastica uno spazio adeguato per l’attività motoria e didattica”.

“Di fronte a un edificio vetusto, interessato da un degrado diffuso- ha evidenziato l’assessore Galasso- e da criticità che rendono complesso il recupero dell’esistente, abbiamo ritenuto opportuno orientare la progettazione verso una sostituzione edilizia. L’obiettivo è utilizzare al meglio le risorse disponibili realizzando una struttura sportiva permanente, capace di rispondere alle esigenze della scuola sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità e della manutenzione. L’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione consente di definire con chiarezza la soluzione proposta e di compiere il passaggio necessario per concorrere al finanziamento”.

Approvato il documento tecnico necessario alla candidatura, sono stati demandati agli uffici gli adempimenti per la presentazione della domanda entro la scadenza prevista dal bando. Il quartiere Cep avrà mai la fortuna di tornare ad avere impianti sportivi adeguati? Potrebbe essere anche l’occasione per rifare l’asfalto di via Alfieri, i marciapiedi sconnessi, le mura di cinta della scuola che non versano in adeguate condizioni.

Paola Lucino



Pubblicato il 28 Ottobre 2026