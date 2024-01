La pace fra Gatta e Dell’Erba, scenari possibili nel congresso di Fi

Ferve il tavolo delle trattative a pochi giorni dal congresso di Fi che si terrà la prossima domenica presso la Città del cinema. Possibilità di una mozione unica circola in queste ore rispetto a giorni convulsi e di palese spaccatura fra un fronte del consigliere regionale, Paolo Dell’Erba, e quello del deputato Giandiego Gatta ovvero, in termini congressuali, due nomi di segretari l’un contro l’altro armato.

In mezzo, le proteste del consigliere regionale Napoleone Cera. Il colpo di scena – sebbene da noi ipotizzato – a 48 ore dall’inizio del congresso è che il consigliere regionale di S. Marco in Lamis si sia deciso a lasciare il partito. Potrebbe annunciarlo proprio nella giornata odierna. Da lui, in dote al partito, provengono almeno 700 tessere che, unite a quelle degli storici dirigenti, avrebbero potuto forse tener testa a quelle portata da Dell’Erba.

Sul filo dei numeri, o qualcosa in più o in meno da verificare, avrebbe potuto essere una battaglia non impari. Nel caso, come da varie parte confermano, Napoleone Cera dicesse addio agli azzurri, la disfatta per il manipolo di Giandiego Gatta sarebbe totale.

A lavorare su una possibile ricucitura e portare unito il partito al congresso, come aveva dichiarato qualche tempo fa al Quotidiano di Foggia, il segretario provinciale uscente Raffaele Di Mauro, il più longevo fra quelli che gli azzurri abbiano avuto in Capitanata, 9 anni.

Al suo posto potrebbe subentrare lo stesso dell’Erba, ma non è detto, anche Antonio Potenza non sarebbe un’idea peregrina o una figura terza. Sempre che, nelle prossime ore residue, poche, fino alla presentazione dei candidati segretari al coordinatore regionale Mauro D’Attis, il tavolo dell’intesa regga. A quali condizioni? Non è ben chiaro.

Ci potrebbero essere alcuni addii di amministratori o dirigenti che non condividono affatto la linea di Dell’Erba, o che potrebbero seguire Napoleone Cera. Si prospetta la possibilità di rasserenare il clima sul Golfo, dove lo scontro fra Rotice e Gatta fa avuto un effetto domino negli equilibri del partito. Il ritrovato accordo potrebbe passare dalla ripresa del ruolo di leadership (nel caso l’abbia mai perso) del deputato Giandiego Gatta nella “sua Manfredonia”, rafforzato da una linea di sostanziale non ingerenza nelle cose che riguardano l’area. Perché qualcuno ha detto a chiare lettere, vedi Napoleone Cera, per esempio, che una certa influenza dei politici di Apricena sull’ex sindaco abbia avuto il suo peso per sfasciare l’amministrazione in carica.

È palese, tuttavia, che le defezioni fra i consiglieri in carica si siano comunque giocate in loco e che Rotice conservi la sua fetta di potere e di seguaci con cui, probabilmente, si muoverà alle prossime amministrative.

“L’unità fra tutti per un futuro migliore, per un partito che punta a crescere e ad aprirsi alla società civile” è quello in cui spera il foggiano Gino Fusco, capogruppo al Comune di Fi che crede in Dell’Erba: “Un imprenditore serio, che dà garanzia nella guida del futuro. 1200 tessere fatte in tutta la provincia sono le sue, una differenza abissale rispetto a quello che hanno tutti gli altri”.

Plaude al partito che “torna ad ascoltare la base e gli iscritti, suo cuore pulsante” Pasquale Rignanese, 37 anni, da 19 eletto solo in Fi, senza soluzione di continuità.

“Mi considero un ‘giovane esperto’, spero che tanti altri possano fare la mia esperienza e che il partito si apra sempre di più a forze riformiste e liberali. Io non sono schierato con nessuno, sto con Fi e la mozione sarà unitaria”. Si pensa, in queste ore, anche a chi saranno i delegati nazionali oltre che a quanti staranno nell’eventuale accordo.



Pubblicato il 19 Gennaio 2024