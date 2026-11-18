Russia, Cina, Stati Uniti: le tre superpotenze si riuniscono a Shenzhen. Agende molto diverse fra loro sul tavolo, ma il rischio è che si parli anche del conflitto in corso, senza interpellare Kiev. Ucraina che è riuscita ad attaccare il ponte simbolo della Crimea senza le tecnologie americane, visti i problemi delle ultime settimane con i sistemi Starlink e Starshield. Dall’Italia poi arriva la notizia che molti esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati inseriti in una lista di criminali anti-ucraini.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026