La nuova Mercedes CLA elettrica è la regina del ‘Car of the Year 2026’

(Adnkronos) – La nuovissima Mercedes-Benz CLA è stata proclamata “
Car of the Year 2026”
dall’European Car of the Year Jury nel corso della cerimonia ufficiale al Salone dell’Auto di Bruxelles.
 Il riconoscimento consacra un modello che ridefinisce i benchmark del segmento grazie a design, sicurezza avanzata, prestazioni dinamiche ed elevata intelligenza digitale.
 «La nuova CLA è stata nominata Auto dell’Anno 2026 — un momento di grande orgoglio per Mercedes-Benz. Le giurie di tutta Europa hanno confermato ciò che i nostri clienti ci dicono: la CLA è una vera rivoluzione, che offre un’efficienza straordinaria e un’intelligenza senza sforzo», ha dichiarato Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG.
 

 Il titolo è stato assegnato da una giuria composta da 60 giornalisti automobilistici di 23 Paesi, che hanno valutato 34 nuovi modelli e sei finaliste: la CLA ha totalizzato 320 punti, imponendosi per innovazione, efficienza e qualità complessiva. 
Pubblicato il 11 Gennaio 2026

