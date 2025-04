La nuova Mercedes-Benz CLA debutta con quattro versioni

(Adnkronos) – La nuova Mercedes CLA debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 56.665 euro con la motorizzazione 250+ con tecnologia EQ in versione Advanced. Disponibile al lancio anche la versione 350 4MATIC, con il listino che parte da 62.265. Quattro gli allestimenti disponibili: Advanced, Advanced Plus, Premium, e Premium Plus.

I primi modelli ad arrivare sul mercato italiano sono: la CLA 250+ da 200 kW con tecnologia EQ (consumo energetico combinato: 14,1-12,2 kWh/100 km) con un'autonomia fino a 792 chilometri WLTP e la CLA 350 4MATIC da 260 kW con EQ Technology (consumo energetico combinato: 14,7-12,5 kWh/100 km) si posiziona come versione prestazionale tra i modelli EV. I nuovi modelli completamente elettrici CLA 250+ e CLA 350 4MATIC sono dotati della variante top delle batterie agli ioni di litio con un contenuto di energia utilizzabile di 85 kWh. Verso la fine dell'anno, la nuova Mercedes

CLA sarà disponibile anche come ibrida con tecnologia a 48 volt e motore elettrico integrato nella trasmissione. Il modernissimo motore a combustione del CLA ibrido sarà inizialmente disponibile in tre livelli di potenza inoltre i clienti potranno scegliere tra la trazione anteriore e la trazione integrale 4MATIC. Tra le novità più tecnologiche segnaliamo i nuovi fari MULTIBEAM LED opzionali e le luci posteriori a forma di stella che rendono la Mercedes immediatamente riconoscibile in qualsiasi momento del giorno e della notte. La nuova CLA è la prima vettura ad adottare il Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS), si tratta di un nuovo sistema potenziato dall'intelligenza artificiale che permette di equipaggiare ogni veicolo con un supercomputer collegato direttamente al Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Ciò permette di aggiornare over-the-air le funzioni più importanti del veicolo, inclusi per la prima volta anche i sistemi di assistenza alla guida. Anche la navigazione è più tecnologica, grazie infatti all'intelligenza artificiale generativa, l'assistente virtuale è ben preparato anche per le domande relative al viaggio intrapreso. Può accedere alle informazioni della piattaforma Google Maps e fornire al guidatore risposte dettagliate e personalizzate a domande sulla navigazione, sui punti di interesse e molto altro.



Pubblicato il 30 Aprile 2025