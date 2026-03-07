“La nuova legislatura ha grossissimi problemi sulla sanità”

“Mi sembra che sia abbastanza evidente che la legislatura regionale ha dei grossissimi problemi, soprattutto sotto il versante sanitario, quindi forse il legislatore dovrebbe porre un po’ più attenzione a queste problematiche piuttosto che pensare all’organizzazione della Corte dei conti, anche perché la Corte dei conti, sia sotto funzioni giurisdizionali sia sotto le funzioni di controllo, è l’unico vero e proprio presidio per la tutela di una corretta e sana gestione delle risorse pubbliche, e quelle regionali sono chiaramente delle risorse fondamentali per la collettività territoriale”. Lo ha detto la procuratrice regionale della Corte dei conti pugliese, Carmela De Gennaro, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario contabile. La procuratrice ha quindi parlato della nuova legge delega sulla riorganizzazione della Corte dei conti “che pone una vera e propria sovraordinazione e gerarchizzazione delle funzioni requirenti. Ci sarà un vero e proprio controllo da parte della Procura generale su quelle che sono le procure territoriali, quindi noi procuratori siamo molto molto preoccupati di perdere quella che è la nostra indipendenza” che, aggiunge De Gennaro, “è fondamentale per poter anche agire a tutela della comunità e poter avere la libertà di discernere e quindi di verificare e attenzionare quelle che sono le singole azioni, delle singole condotte che si verificano sul territorio in piena autonomia e sempre ovviamente nell’adempimento della legge”. “Non comprendiamo – ha aggiunto – i veri motivi per i quali il governo sta tentando di creare questa sovrapposizione di una Procura generale che sembra quasi che debba tenere le fila di un po’ tutte le Procure territoriali



Pubblicato il 7 Marzo 2026