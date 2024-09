La nuova fiera di Foggia è bloccata: interessa al territorio oppure no?

Di fiori all’occhiello della città di Foggia son piene le fosse, in particolare una, quella della Fiera il cui cantiere dorme da vari mesi. L’interesse verso un ente che è patrimonio pubblico è pari a zero, i rappresentanti del territorio a tutti i livelli, consiglieri regionali, assessori regionali, sindaci, finora, sono rimasti perlopiù silenti di fronte all’inerzia. L’ultima voce, quella di Giannicola De Leonardis, a giugno scorso: “Esiste un disegno per chiuderla definitivamente? Emiliano e Piemontese diano risposte”.

Gli 800 posti a parcheggio multipiano, previsti, possono tranquillamente continuare a non fruttare centinaia di migliaia di euro l’anno perché nulla si sblocca. Guadagnare dalla fiera di Foggia: che strambo concetto da queste parti!

Tirano i concorsi, si sono inventati quest’attività, e qualcun’altra, per farla campare. Una nobile idea, una rete in cui Foggia è riuscita ad entrare e che le ha permesso di vivacchiare in lunghi mesi di magra. Ma non era questa la mission. Quando arriva maggio, il mese della storica fiera dell’agricoltura (vero, passano gli anni, il commercio e l’economia mutano, la fiera ha avuto 17 milioni di euro per rigenerarsi e lavori finiti all’’80% un anno fa), l’organizzazione ridà appuntamento a un ipotetico anno successivo nell’attesa di rivederla in grande spolvero, secondo gli “antichi fasti” e roba del genere. Così è stato ad aprile 2024 per maggio successivo. Ah, e ricordava che erano in corso di soluzione i lavori.

Le uniche a lamentarsi dello stallo e dei pagamenti sono state le ditte che hanno eseguito i lavori. Non siamo qui a ridire quello che già precisò il commissario Massimiliano Arena (per la cronaca, si è dimesso tre anni fa ma non è stato sostituito). “Il pagamento delle ditte non è addebitabile alla Fiera. In virtù di un accordo di programma, i fondi arrivano dal Governo centrale e vengono affidati alla Regione, che poi li affida alla Fiera in virtù dei vari Sal (stato avanzamento dei lavori, ndr). Questo flusso di denaro è bloccato da mesi”. (Quotidiano di Foggia, ottobre 2023).

Facciamo un passo indietro. La giunta regionale approva l’atto integrativo all’accordo di programma, scaduto nel 2022, per riaprire i cantieri “che ridisegneranno l’accesso alla Fiera da corso del Mezzogiorno”. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2025. (Fonte Regione Puglia, marzo 2023). “Siamo soddisfatti perché il Mit ha risolto le criticità che avevano bloccato le risorse e l’iter dei lavori”, commentava l’ex assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia.

L’ultimo summit per il rilancio si è tenuto presso lo stesso ente fiera a marzo 2024. “Si è rinnovata la collaborazione con gli enti fondatori della Fiera di Foggia, Camera di Commercio e Provincia, i quali, nel tramite dei propri presidenti, Damiano Gelsomino e Giuseppe Nobiletti hanno assicurato il supporto alle attività organizzative e gestionali dell’Ente”. Nel frattempo, ricordiamo, è cambiato il presidente della Camera di Commercio, attualmente è Pino Di Carlo.

Vediamo cosa disse la Provincia: “Si lavorerà duramente per ridare lustro e importanza alla Fiera – dichiarazione del presidente Giuseppe Nobiletti – conferendogli pari dignità rispetto ad altre realtà come ad esempio la fiera di Levante di Bari. Il rilancio dell’ente è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e culturale del territorio, pertanto è indispensabile adottare nuove modalità di governance”. A quella riunione era presente anche l’assessora del Comune di Foggia Lucia Aprile, “che da mesi- dalla nota stampa, ndr- sta contribuendo al rilancio dell’ente Fiera di Foggia in maniera proattiva e propositiva”. Inoltre: “Lucia Aprile ha annunciato il proprio impegno sebbene il Comune di Foggia abbia sempre versato il proprio contributo annuale”; “l’assessora Rosa Barone ha assicurato la propria attenzione in giunta regionale alla importanza strategica dell’ente fieristico”. Oggi Rosa Barone è consigliera regionale, non più assessora.

L’ente fiera di Foggia è beneficiaria di finanziamenti dal 2005, l’accordo di programma fu stretto fra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture, d’intesa con il Ministero dei Trasporti. Vent’anni, quasi un record in una città che non scherza in quanto a tempi e cronoprogrammi. Gli accordi, vabbè.

Paola Lucino



Pubblicato il 6 Settembre 2024