“La Nuit” in anteprima nazionale

Evento speciale per la sesta giornata della X edizione del Foggia Film Festival: alle ore 21,00 in anteprima nazionale il cortometraggio “La Nuit”. La pellicola di Stefano Odoardi è una ricerca, un viaggio notturno incorniciato da una struggente storia d’amore fra due personaggi, Lèlè, cantante e poetessa interpretata da Angelique Cavallari ed Effe, artista visivo, interpretato da Alessandro Intini. Interverranno per l’occasione il regista e il cast. Bis di momenti speciali per la giornata di oggi: alle ore 18,30, infatti, in programma la rassegna Italia-Austria in collaborazione con ACIT Associazione Culturale Italo-Tedesca Grimm. La rassegna rientra nel progetto dell’Ambasciata Austriaca del Forum di Cultura Austriaco di Roma e Ministero degli Esteri Austriaco “Österreichische Kurzfilmschau 2020”. Per l’occasione, interverranno Myrtha de Meo Ehlert, presidente ACIT Grimm; Andrea de Meo Arbore, storico dell’architettura; Georg Schnetzer direttore Forum Austriaco di Cultura Roma; Antonio Lombardi, storico della filosofia.

A seguire, alle ore 19,00, la proiezione dei cortometraggi fuori concorso della rassegna Italia-Austria: Cavalcade regia Johann Lurf, Austria; The woman who turned into a castle regia Kathrin Steinbacher, Austria; Sabaudia regia Lotte Schreiber, Johannes Hammel e Lotte Scheiterà, Austria.Ultimo matinée invece per lo Student Film Festival. Si apre alle ore 10,00 con i Cine Meeting Student con la partecipazione dei filmmakers Danilo Corbellini Scarcia, Niccolò Salvato, Irene Fraschetti.Alle ore 11,00 invece saranno in collegamento con i registi Riccardo Leonetti e Pietro Gobbi e la docente Elisabetta Salvemini.Termina oggi la tre giorni del contest dedicato alle opere realizzate dagli studenti iscritti alle Università, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado; alle migliori opere saranno assegnati i riconoscimenti University Award e High School Award.

La competizione delle pellicole in concorso al Foggia Film Festival prosegue invece nel pomeriggio a partire dalle ore 17,00 con le Cine Conversazioni. Interverranno in collegamento Angela Bevilacqua, regista di L’attesa e Giovanni Battista Origo, regista di Maria A Chent’annos.

Dalle ore 17,30 al via la proiezione dei corti fuori concorso: Gli oceani sono i veri continenti, regia Tommaso Santambrogio; Apolide regia Alessandro Zizzo; L’altra metà in luce regia Claudio Alfonsi. Dopo l’intermezzo con la rassegna Italia-Austria, si prosegue alle ore 19,45 con i corti in concorso: L’ora delle nuvole regia Mario Sposito; L’attesa regia Angela Bevilacqua

The clown regia Edmond Mandro.

Si chiude alle 22,00 con l’ultimo intervento della giornata: in collegamento il cast della pellicola Il figlio del senator borlotti regia Lorenzo Cammisa.

Segue la proiezione delle altre opere: Maria a chent’annos regia Giovanni Battista Origo e Viole’ regia Giovanni Battista Algieri.

