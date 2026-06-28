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La nonna muore, bimba di pochi mesi piange per ore: salvata dai vigili del fuoco

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(Adnkronos) – Una bimba di pochi mesi ha pianto per ore attirando l'attenzione dei vicini di casa che, dopo aver bussato più volte alla porta senza ricevere risposta, hanno dato l'allarme. E' accaduto intorno alle 11 di domenica 28 giugno a Moglia, nel Mantovano. I vigili del fuoco, entrati dalla finestra al quarto piano del palazzo, hanno trovato la piccola accanto al corpo senza vita della nonna, una donna di 59 anni di origini dominicane a cui la madre, via per lavoro, aveva affidato la piccola. La bambina, trasportata in ospedale per precauzione, è risultata disidratata ma in buona salute. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

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