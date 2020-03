La neve lasciata sulla spiaggia

Il cerchio si stringe. Le misure cautelative contro il Coronavirus mettono ansia, l’economia si avvia al collasso e il contagio appare ancora lontano dal raggiungere il picco massimo, oltre il quale dovrebbe cominciare il ridimensionamento della pandemia. Consoliamoci all’idea che pure i nostri antenati hanno vissuto situazioni simili, uscendone sempre. Vediamo un esempio di come, 253 anni fa, il commercio non si fermasse nemmeno dinanzi alla peste. In ‘Nella Puglia del ‘700’ (Lorenzo Capone Editore, Cavallino di Lecce – 1979) Johann Hermann Von Riedesel racconta del suo viaggio nella nostra terra, incominciato a Taranto il 20 maggio 1667. Partito da Gallipoli per Otranto, il barone di Eisenbach affronta un percorso “di trentasei miglia”, prestando attenzione al panorama che lo avvolge : “La campagna tra Otranto e Gallipoli è fertile di ulivi, la pastorizia è molto rinomata, come la lana e la qualità dei montoni che pascolano in un terreno molto secco”. A metà del percorso il viaggiatore fa sosta “in un posto dove si fanno rinfrescare i cavalli… un luogo consacrato alla devozione, detto Madonna di Learnachia” (non esiste un santuario così chiamato ; viene da pensare che qui Riedesel abbia storpiato un nome che dovette essergli pronunciato in dialetto). In questo luogo il Nostro ha ragione di indignarsi poiché “uno zelo pio vi attira una gran folla di pellegrini da tutte le parti e una dozzina di monaci fanno un abuso vergognoso delle elemosine che questa buona gente loro porta”. Più avanti, avvicinandosi alla meta, gli restituiscono il sorriso i dintorni di Otranto, che trova “deliziosi” per la presenza di “molti vigneti e giardini”. Una volta in città, la quale “è piccola e non contiene se non tremila anime”, Riedesel si lascia incantare dal fatto che “le montagne di Albania… si veggono molto chiaramente”. La tentazione della Grecia lo solletica : “Sui due piedi mi sarei imbarcato da Otranto”. Lo frena il fatto di non essere “munito di lettere commendatizie e del denaro necessario” e lo stizzisce il pensiero che “il tragitto è breve, quando si ha il vento favorevole”. La vista delle montagne “che sono perennemente coverte di neve” lo sollecita a riportare quanto deve aver ascoltato sul posto : “In estate gli Albanesi apportano la neve in Italia e sbarcano sulle spiagge disabitate. Gli Otrantini vanno a cercarla e lasciano il denaro sul posto. Quando sono andati via quelli, ritirano il denaro e tornano in patria. Queste precauzioni sono state stabilite a causa della peste e tengono luogo di quarantena”… (Il commercio della neve una volta era assai florido. Stivata d’inverno nelle ‘neviere’, locali sotterranei attrezzati ad hoc, la neve veniva venduta in estate nelle località di mare dove il pescato era forte. Quanto alle modalità di trasporto, si usava sistemare il prodotto in grosse ceste di vimini foderate di strati di paglia ; ricoperta ancora di paglia, la neve poteva arrivare integra a destinazione anche dopo due giorni di viaggio. A Bari, per esempio, la neve arrivava da Cassano anche d’inverno e veniva conservata nell’unica neviera della città, sita a due passi dalla Cattedrale, sotto il non casualmente chiamato Arco della Neve).

