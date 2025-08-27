La musica come motore aggregazione giovanile, torna a Foggia il Fafa Fest

Uno spazio in cui la musica diventa motore di partecipazione attiva e di aggregazione giovanile. E’ l’obiettivo della quinta edizione del Fafa Fest evento che si svolge a Foggia (inserito nel cartellone estivo dell’amministrazione comunale) il 29 agosto prossimo e che quest’anno propone anche concerti nel centro storico prima del festival. L’evento rinnova l’impegno dell’associazione Generact Aps di promuovere la musica “per la creazione di nuove dinamiche per la rigenerazione urbana tramite la cultura”. “Come per le scorse edizioni – sottolineano gli organizzatori – per il Festival è atteso in città un pubblico di giovani provenienti anche oltre i confini regionali, perché dedicato ai cantautori emergenti della nuova generazione indie italiana. Ma non è solo musica, anche comunità per questo festival che si svolge in collaborazione con altre realtà locali e che pone attenzione alle nuove generazioni che attraverso il festival trovano uno spazio di espressione e di confronto”. Protagonisti della lunga serata sono, infatti, quattro giovani artisti già noti a livello nazionale, ovvero Giuse The Lizia, Stef 5k, Bais, 18k.



Pubblicato il 27 Agosto 2025